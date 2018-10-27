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"Когда тебе 7 месяцев": Джамала показала подросшего сына (фото)

Lite » Звезды 27.10.2018 - 13:20
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Артистка интересуется, когда нужно давать сыну больше самостоятельности

Известная украинская исполнительница Джамала, победительница Евровидения 2016 года 7 месяцев назад стала мамой. Она часто делится семейными фото и общается с фанатами на тему материнства. На этот раз она показала малыша за личным столиком, так она планирует давать больше самостоятельности. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram

"Когда тебе 7 месяцев, у тебя уже есть ОТДЕЛЬНОЕ, ЛИЧНОЕ, СПЕЦИАЛЬНОЕ место за столом. У меня вопрос: с чего вы начинали прикорм? С какого возраста позволяли отдельно есть ребенку (или делать вид, что он ест, давать больше самостоятельности)", — задается вопросом артистка.

&quot;Когда тебе 7 месяцев&quot;: Джамала показала подросшего сына (фото)

Скриншот поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

&quot;Когда тебе 7 месяцев&quot;: Джамала показала подросшего сына (фото)

Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях поклонники стали делиться собственным опытом. Пользователи стали рассказывать кто, как, чем и во сколько стал кормить ребенка в качестве замены грудному вскармливанию.

"Самостоятельно дочка стала есть в 1,3 (все и супы тоже), до года давала пробовать "управлять" ложкой). Но для прикорма не советую как можно скорее ввести все. Организму детскому нужна адаптация на новые продукты. К примеру, молоко коровье с 9 месяцев, а кисломолочные (творог, кефир) с 7 месяцев. На определенные продукты организм еще не вырабатывает нужные ферменты для усваивания. Всему свое время, удачи", — пишет Елизавета Иванова.

&quot;Когда тебе 7 месяцев&quot;: Джамала показала подросшего сына (фото)

Скриншот комментария поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

"Я точно также начинала с 6, нам вот год уже, перевожу на общий стол, только в рамках разумеется) кормлю грудью, но скоро сворачивать собираюсь, буду подкармливать смесью )", — поделилась пользователь под ником nailnovik_ua.

&quot;Когда тебе 7 месяцев&quot;: Джамала показала подросшего сына (фото)

Скриншот комментария поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

"Мы начали с каш) заменила утреннее кормление, вначале детские разводимые, каждый день разную. Потом вводила овощи и в итоге вышел "набор" для супа, которым заменила обед, затем молочка, мясо и т. д. Давать кушать самостоятельно начала где то месяцев в 8-9", — делится margowa_s.

&quot;Когда тебе 7 месяцев&quot;: Джамала показала подросшего сына (фото)

Скриншот комментария поста аккаунта instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что в октябре знаменитая певица Джамала выпустила долгожданный альбом "Крила", который стал ее пятой студийной пластинкой.

Как мы писали ранее, Джамала рассказала, почему не видит себя в большой политике и призналась, что после победы на Евровидении на нее обрушился целый шквал предложений.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины фотодетипевецЕвровидение 2016Джамала
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