"Когда они признаются?" Каменских в дерзком мини засмотрелась на Потапа

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица и продюсер снова "засветились" вместе в студии одного из американских каналов

Популярная певица Настя Каменских, которая после продуктивного отпуска в Мексике снова отправилась покорять американский музыкальный рынок и испаноязычные каналы США, показала фото в компании Потапа. Соотвествующими снимками и видео артистка поделилась в Instagram.

Судя по подписи к кадрам, она успела посетить несколько местных шоу и выступить в их эфире.

"Выступала сегодня в программе Acceso total и Telemundo. Очень взволнована и полна энтузиазма", - призналась артистка, оставив рядом со снимками подпись на английском языке.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

На одном из фото она позирует в черной кружевной прозрачной блузке, под которой отчетливо видно белье и экстремально короткой юбке длины мини на фоне заставки шоу Acceso total.

На втором фото Настя красуется в обнимку с Потапом, бросая на него красноречивый взгляд, в то время, как сам продюсер смотрит в камеру.

Фото: Настя Каменских с Потапом (instagram.com/kamenskux)

Поклонники не могли не отметить теплоту, с которой артисты относятся друг к другу, а также похвалили смелый наряд исполнительницы и ее амбиции покорить международную сцену.

"Ммм, какой взгляд", "Новый уровень, молодцы!", "Ким курит в сторонке нервно", "Мне не одной кажется, что просто так не смотрят таким взглядом?", "Как же горжусь", "Какие вы клевые", "Когда они уже признаются, о том, что они вместе?", "Вы очень красивая пара!" - отмечали комментаторы.

Скриншоты комментариев (instagram.com/kamenskux)

Также в "сториз" певицы можно найти больше фото и видео бэкстейджей со съемок. В одном из роликов она отлично говорит на испанском, перечисляя языки на которых исполняет свои композиции.

Скриншоты комментариев (instagram.com/kamenskux)

Скриншоты комментариев (instagram.com/kamenskux)

Скриншоты комментариев (instagram.com/kamenskux)

Скриншоты комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских прилетела в Лос-Анджелес с рабочим визитом, а также показала, как проводит время с коллегой Алексеем Завгородним из группы "Время и стекло" и его женой Анной.

Ранее Настя Каменских регулярно хвасталась аппетитными формами в купальнике, позируя на фоне пальм, океана и на территории отеля.

Видео: РБК-Украина