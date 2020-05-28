На кофе не решились выйти: Лилия Ребрик рассказала о "карантинных" правилах своей семьи

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая отметила, что они пока не рискуют особо появляться в людных местах

Лилия Ребрик продолжает "карантинить" с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной в загородном доме, иногда выезжая в студию, чтобы появиться в утреннем эфире. Все праздники и дни рождения они также отмечают в тесном семейном кругу и стараются по возможности не выезжать за пределы своего "гнездышка". Артистка призналась, что несмотря на то, что карантин был значительно ослаблен, их семья пока не спешит пользоваться всеми этими "благами", чтобы не рисковать.

Лилия поделилась позитивным снимком у машины, вероятно сделанным по дороге на работу. Теледива позирует в элегантном платье миди кофейного цвета, туфляк-лодочках и расстегнутом коричневом пальто - май в этом году не балует украинцев теплой погодой. Завершают эффектный образ красивый макияж и уложенные локонами волосы.

Ребрик рассказала, каких правил и ограничений они с домочадцами продолжают придерживаться и сейчас. По словам ведущей, ей уже не помешало бы сделать маникюр, но пока что она не рискует - даже на кофе с мужем еще не выбирались.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Давайте продовжимо карантинну тему. Як ви дотримуєтесь зараз обмежувальних заходів? Чи дотримуєтесь їх взагалі? Я, наприклад, не надто поспішаю користуватися всіма «благами» послаблення карантину. Захисна маска та рукавички - мастхев мого гардеробу у громадських місцях. У салоні я й досі не побувала, хоча манікюр мені не завадило б уже зробити. У торговельні центри, які відкриють цієї суботи, теж не поспішаємо: поки що насолоджуємось (а інколи - страшенно дратуємось) шопінгом онлайн. На каву з чоловіком і досі не наважилися вийти, хоча тераси вже відкриті. Продовжуємо насолоджуватися кавою в родинному колі на подвір’ї, де точно жодних вірусів немає", - поделилась знаменитость.

Отпуск они тоже пока что не планируют и призывают людей не спешить с поездками и социальной активностью.

"З 1 червня вже і потяги почнуть ходити, а з 15 - у небо піднімуться перші літаки, але відпустку ми поки не плануємо. Як-то кажуть: поспішиш - людей насмішиш, ми поки на цій позиції, всьому свій час. Добре, що зараз така погода, що тільки вдома чи в офісі на роботі й сиди і нікуди не ходи! Як у вас з дотриманням карантину? Куди мрієте поїхати, піти? Ще дотримуєтесь обмежень чи вже звикли і закрили на них очі? Пишіть обов‘язково! Може, й мене переконаєте!" - пишет Лилия.

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Мнения пользователей сети разошлись - многие согласились с позицией телеведущей и отметили, что также пока не спешат никуда выходить, другие же наоборот порадовались послаблению и признались, что вернулись к более активной социальной жизни.

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала, чем займется после карантина. У телеведущей также есть много планов на ее актерскую карьеру.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Марина Настевич