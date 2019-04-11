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Код Красный: звездные гости премьеры (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.04.2019 - 15:56
Код Красный: звездные гости премьеры (фото)
Соломия Витвицкая с мужем Владом (фото: пресс-служба "Оскар")

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Код Красный" стартует c 18 апреля

В столичном кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) 10 апреля состоялась гала-премьера шпионского триллера "Код Красный".

Первыми долгожданную киноленту оценили звездные гости вечера: Дарья Коломиец, Анна Жижа, Анастасия Даугуле, Соломия Витвицкая, Мирослава Ульянина, Даниил Белых, Соня Кей, Роза Аль-Намри, Наталья Кудряшова, Братья Шумахеры, Илья Кваша, Иван Пилипец и многие другие.

Код красный: о чем фильм

Код красный – трейлер

Шпионы существуют не только в фильмах, а и в настоящей жизни вокруг нас. Конечно же, никто о них не должен знать, ведь все их существование окружено таинственностью. Джоан Стенли оставила свои молодые годы далеко позади – но какая интересная жизнь у нее была в то время!

Девушка училась в Кембридже, что для представительницы её пола было уже достижением. Одно предложение работы изменило её жизнь. Джоан была очень близко возле создания первой атомной бомбы – и этой информацией она делилась десятилетиями с советским правительством. Не ради денег или власти – Джоан хотела, чтобы на всей планете не правили страны, а правил мир

  • Режиссер: Тревор Нанн
  • В главных ролях: Джуди Денч, Софи Куксон, Том Хьюз, Тереза Србова  и дргуие

Код красный: кто посетил премьеру

Фитнес-блогер Мирослава Ульянина

Фитнес-блогер Мирослава Ульянина

Дарья Коломиец

Теле- и радиоведущая Дарья Коломиец

 Соломия Витвицкая с мужем

Телеведущая Соломия Витвицкая с мужем 

Даниил Белых

Актер Даниил Белых

Илья Кваша

Украинский прыгун в воду Илья Кваша

Анна Жижа

Ведущая Анна Жижа

 Анастасия Даугуле

Телеведущая Анастасия Даугуле

Sonya Kay

Певица Sonya Kay

Роза Аль-Намри

Ведущая Роза Аль-Намри

Ольга Атанасова

Актриса Ольга Атанасова

 

Код красный - гости премьеры (фото: пресс-служба "Оскар") 

Напомним, ранее мы рассматривали гостей другой премьеры - фильм "Приключения Мии и белого льва"

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