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Ключ от сердца: Тина Кароль и Дан Балан обменялись подарками и заинтриговали продолжением отношений

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.12.2019 - 14:38
Ключ от сердца: Тина Кароль и Дан Балан обменялись подарками и заинтриговали продолжением отношений
Дан Балан и Тина Кароль (фото: 1+1)

10-й сезон проекта Голос країни стартует уже 19 января

Во время съемок "Ночі суперхітів" ведущие праздничного концерта - Руслан Сеничкин и Людмила Барбир - рассекретили имена первых звездных тренеров юбилейного десятого сезона Голос країни. Ими стали певица Тина Кароль и Дан Балан, которые ранее сделали откровенное признание о своем романе. Отметим, что Кароль побеждала в вокальном проекте четыре раза, а Дан Балан - прошлогодний тренер-победитель.

Поклонников очень порадовала новость, ведь за развитием их отношений во время "Голосу країни-9" следила вся страна, и звездам неоднократно приписывали роман. Ранее певица в шутку говорила, что своими комплиментами и подарками Dan Balan пытается ее обезоружить, как соперницу, но харизматичный певец не отступал и продолжал завоевывать сердце артистки. Во время одного эфира он подарил ей маленькую мягкую игрушку кенгуру и назвал Тину Кароль своим "Кенгурушем", который с тех пор стал символом их отношений.

Ключ от сердца: Тина Кароль и Дан Балан обменялись подарками и заинтриговали продолжением отношений

Во время концерта "Ніч суперхітів" звезды за праздничным столом присоединились к хорошей традиции обмена друг с другом подарками. Так, Dan Balan решил намекнуть Тине Кароль на продолжение их истории и начало вокального проекта, вновь подарив ей маленького игрушечного кенгуру.

"В наших отношениях есть особый символ, это "Кенгуруш". Он возник на "Голосі країни". Этим подарком я хочу нам пожелать, чтобы мы в новом году наконец нашли с тобой то, что так давно искали", - сказал Dan Balan, а ведущие добавили, что это было самое романтичное пожелания.

Ключ от сердца: Тина Кароль и Дан Балан обменялись подарками и заинтриговали продолжением отношений

Дан Балан (фото: 1+1)

В свою очередь, Тина Кароль тоже подготовила для певца сюрприз. Она презентовала ему маленькую коробочку, вроде тех, в которых дарят ювелирные украшения. Певец пошутил и сказал, что он согласен, решив, что внутри кольцо, которое символизирует какое-то предложение. Впрочем, в коробочке было украшение в виде ключика.

"Возможно, это ключ от сердца Тины, тогда я на него долго ждал. Это многое значит для меня", - прокомментировал подарок Dan Balan.

Ключ от сердца: Тина Кароль и Дан Балан обменялись подарками и заинтриговали продолжением отношений

Тина Кароль (фото: 1+1)

Приятным сюрпризом также стала информация о дате премьеры проекта. Так, телезрители канала "1+1" увидят первые выпуски Голосу країни-10 уже 19 января.

Имена других тренеров пока держатся в секрете, но продюсеры интригуют изменениями, ведь юбилейный сезон обещает быть очень сильным. "Голос країни-10" станет главной битвой эпохи за лучших вокалистов. Кто присоединится к новому тренерскому составу, станет известно уже скоро.

Напомним, открытые кастинги проходили по всей Украине и совсем скоро начнутся съемки слепых прослушиваний.

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Новости Украины Тина КарольГолос країниDan Balan
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