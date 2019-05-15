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"Клубничка": звездные гости премьеры фильма (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.05.2019 - 20:54
"Клубничка": звездные гости премьеры фильма (фото)
Гости премьеры фильма "Клубничка" (фото: пресс-служба)

Украинские звезды посетили премьеру фильма "Клубничка"

Во вторник, 14 мая, в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера эротической мелодрамы "Клубничка".

Первыми долгожданную ленту увидели Дмитрий Ступка, Василиса Фролова, Дарья Коломиец, Сальто Назад, Мирослава Ульянина, Алексей Шапарев, Валерия Толочина, Вячеслав Соломка и многие другие.

В фильме "Клубничка" события разворачиваются в Париже в 1895 году. Чтобы заплатить долги своего бедного отца, молодая девушка Мари де Хередиа вышла замуж за поэта Генри де Рейнера. Не стоит даже и говорить, что у нее нет никаких чувств к этому человеку – ее сердце принадлежит другому поэту по имени Пьер Луис.

Кроме своей творческой деятельности, парень занимается путешествиями, а также эротической фотографией. Вместе Мари и Пьер перевернут сознание многих людей, продвинув это искусство в массы, дав ему свежее дыхание. Они приведут в расцвет эротическую фотографию, сделав ее идеальной.

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Клубничка" стартует с 16 мая.

Официальный трейлер фильма "Клубничка" (видео: YouTube/Arthouse Traffic)

&quot;Клубничка&quot;: звездные гости премьеры фильма (фото)

Актер театра и кино Дмитрий Ступка (фото: пресс-служба)

&quot;Клубничка&quot;: звездные гости премьеры фильма (фото)

Теле- и радиоведущая Дарья Коломиец (фото: пресс-служба)

&quot;Клубничка&quot;: звездные гости премьеры фильма (фото)

Актер театра и кино Слава Соломка (фото: пресс-служба)

 
Гости премьеры фильма "Клубничка" (фото: пресс-служба)

&quot;Клубничка&quot;: звездные гости премьеры фильма (фото)

Дарья Коломиец также выступила в роли диджея мероприятия (фото: пресс-служба)

Напомним, что в апреле украинские звезды посетили фильм "Код красный".

Ранее сообщалось о том, что Леся Никитюк и Сергей Притула посетили премьеру фильма "Секс и ничего личного".
 

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