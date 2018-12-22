"Клетчатые гарнюни": новогодний Притула с семьей порадовали фанатов милым фото

Семья шоумена одела одинаковые клетчатые пижамы
Известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула, который недавно прокомментировал создание новой украинской церкви, показал своим поклонникам, как наряжает елку с семьей. Снимком звезда телеэкрана поделился на своей страничке в Instagram.
На фото можно увидеть Сергея, его жену и двоих детей супругов. Все они одели клетчатые забавные пижамы. На фоне стоит большая красивая елка, на которую Притула вешает новогоднюю игрушку.
"Наконец вечер в семейном кругу. Проводим с пользой! Клетчатые Притулы желают вам хорошего вечера!" - подписал снимок ведущий.
Фото: Новогодний Сергей Притула с семьей (instagram.com/siriy_ua)
Фотография в соцсети вызвала бурю эмоций у поклонников шоумена. Одни написали, что семья похожа на героев фильма "Один дома", другие же очарованы образом Сергея и его семейства.
"Молодцы", - написала zubikmariya25.
"Притула Ты реально НЕРЕАЛЬНЫЙ! ТВОЯ ХАРИЗМА зашкаливает! P.S Жена красотка и детки тоже", - сделала комплимент oksana_oxy.
"Пижамы - супер, а вы классные", - прокомментировала Хилинская 2941.
Скриншот комментариев (instagram.com/siriy_ua)
"Очень мило", - написала karina310305.
"Какие клетчатые гарнюни", - отметила iokaianiuk.
"Одни дома", - прокомментировала Светлана Шевцова.
Скриншот комментариев (instagram.com/siriy_ua)
Напомним, что известная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала о своем поцелуе с Сергеем Притулой.
Кстати, Леся Никитюк заинтриговала блестящим колечком на безымянном пальце, вызвав волну слухов о помолвке.
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