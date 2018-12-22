"Клетчатые гарнюни": новогодний Притула с семьей порадовали фанатов милым фото

Фото: Сергей Притула (instagram.com/siriy_ua)

Семья шоумена одела одинаковые клетчатые пижамы

Известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула, который недавно прокомментировал создание новой украинской церкви, показал своим поклонникам, как наряжает елку с семьей. Снимком звезда телеэкрана поделился на своей страничке в Instagram.

На фото можно увидеть Сергея, его жену и двоих детей супругов. Все они одели клетчатые забавные пижамы. На фоне стоит большая красивая елка, на которую Притула вешает новогоднюю игрушку.

"Наконец вечер в семейном кругу. Проводим с пользой! Клетчатые Притулы желают вам хорошего вечера!" - подписал снимок ведущий.

Фото: Новогодний Сергей Притула с семьей (instagram.com/siriy_ua)

Фотография в соцсети вызвала бурю эмоций у поклонников шоумена. Одни написали, что семья похожа на героев фильма "Один дома", другие же очарованы образом Сергея и его семейства.

"Молодцы", - написала zubikmariya25.

"Притула Ты реально НЕРЕАЛЬНЫЙ! ТВОЯ ХАРИЗМА зашкаливает! P.S Жена красотка и детки тоже", - сделала комплимент oksana_oxy.

"Пижамы - супер, а вы классные", - прокомментировала Хилинская 2941.

Скриншот комментариев (instagram.com/siriy_ua)

"Очень мило", - написала karina310305.

"Какие клетчатые гарнюни", - отметила iokaianiuk.

"Одни дома", - прокомментировала Светлана Шевцова.

Скриншот комментариев (instagram.com/siriy_ua)

Напомним, что известная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала о своем поцелуе с Сергеем Притулой.

Кстати, Леся Никитюк заинтриговала блестящим колечком на безымянном пальце, вызвав волну слухов о помолвке.

Также читайте, как Притула и Никитюк вместе пошли смотреть фильм.