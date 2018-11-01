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Клеопатра, вампир и Белая королева: как украинские звезды отметили Хэллоуин 2018

Lite » Звезды 01.11.2018 - 10:13
Фото: украинские звезды на Хэллоуин (коллаж РБК-Украина)
Фото: украинские звезды на Хэллоуин (коллаж РБК-Украина)

Мистический праздник становится все более популярным в Украине

В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается древний мистический праздник Хэллоуин, который также называют Днем всех святых. В этот день принято наряжаться в костюмы разных героев и устраивать карнавальные вечеринки. В западных странах его празднование часто проходит с размахом. В Украине Хэллоуин пока не так популярен, однако многие традиции уже прижились и у нас. 

Многие украинские знаменитости не остались в стороне и поделились с поклонниками, какие же образы они выбрали для празднования Хэллоуина 2018.

 

Фото: образы украинских звезд на Хэллоуин 2018 (instagram.com)

Среди них как герои фильмов - к примеру, вампир или Белая королева, так и всевозможные монстры и дьявольские кошечки.

Так, Тина Кароль перевоплотилась в Белую королеву из "Алисы в стране чудес".

Клеопатра, вампир и Белая королева: как украинские звезды отметили Хэллоуин 2018

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Если ты видишь пою я или нет, значит, у тебя очень острое зрение", - Белая Королева", - подписала снимок певица.

А вот Надя Дорофеева выбрала образ Клеопатры.

Клеопатра, вампир и Белая королева: как украинские звезды отметили Хэллоуин 2018

Клеопатра, вампир и Белая королева: как украинские звезды отметили Хэллоуин 2018Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Снимками в ярких нарядах знаменитости поделились в соцсетях.

 

Фото: образы украинских звезд на Хэллоуин 2018 (instagram.com)

Напомним, ранее мы писали об истории и традициях Хэллоуина. Дата Хэллоуина связана с кельтскими легендами. Древние люди верили, что раз в году ворота в потусторонний мир открываются и выпускают на землю всю нечисть.

Отметим, популярная певица Яна Соломко рассказала, почему не любит отмечать Хеллоуин, утверждая, что он может плохо отразиться на психике ребенка. 

А вот Алина Гросу взбудоражила образом на Хэллоуин.

Самые яркие новички украинского шоу-бизнеса (видео: STYLER.rbc.ua)

Новости Украины Тина КарольНадя ДорофеевазвездыХэллоуинИван Дорн
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