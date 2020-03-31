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Классный тест: Алена Винницкая рассказала, как карантин проверяет отношения на прочность

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.03.2020 - 16:21
Классный тест: Алена Винницкая рассказала, как карантин проверяет отношения на прочность
Алена Винницкая (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

Винницкая также рассказала, как проводит время с мужем

Ведущая программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» Алена Винницкая не боится, что карантин повлияет негативно на ее брак. Об этом Винницкая рассказала в прямом эфире на своей странице в Инстаграм.

Алена Винницкая уже много лет замужем за музыкантом Сергеем Большим. По словам ведущей, она не боится, что ее брак пострадает от карантина

«В разных странах уже есть разводы. Люди вдруг выяснили, что они когда-то друг друга не до конца поняли, они чужие. Им тяжело находиться на одной территории долгое время. Это очень классный тест на взаимоотношения. И тот, кто этот тест проживает, кто выдержит это напряжение, у того есть огромные шансы построить настоящую семью и крепкие взаимоотношения. Но многие и разводятся, понимая, что вместе они находится не могут. Ведь наша современная семья – это люди, которые в основном работают, муж с женой видят друг друга уже вечером, и только на отдыхе проводят вместе все свое время. Я уже этот карантин семейных отношений пережила. У меня уже был этот пик недопонимания, когда мы действительно остались вдвоем на одной территории. Были серьезные разногласия, так что у нас уже прививка по этому поводу», - делится Алена Винницкая.

Классный тест: Алена Винницкая рассказала, как карантин проверяет отношения на прочность

Таким образом, по словам ведущей, им с супругом не страшен такой формат взаимоотношений, и поделилась с поклонниками следующим советом:

«Мы абсолютно спокойно существуем. На одной территории можем долгое время вообще друг друга не замечать и друг другу не мешать. Но бывают всплески раздражительности. От этого никто не застрахован. Здесь просто надо включать взрослого человека, свой жизненный опыт, мудрость и понимать, что надо очень и очень это все контролировать и не допускать никаких ссор. До ссор у нас еще не доходило», - сказала Винницкая.

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