Классный парень! Тина Кароль засветилась в неожиданной компании и очаровала лицом без косметики

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица призвала поклонниц преображаться

Тина Кароль во время карантина начала активно заниматься соцсетями. В частности, украинская поп-дива регулярно пополняет Instastories. Певица снимает видео своих тренировок, часто показывает 11-летнего сына Вениамина, который находиться на самоизоляции с мамой в частном загородном доме, а также делиться повседневными фото и своим настроением. Так, Тина показала себя без фотофильтров и макияжа, очаровав нежностью.

Певица позирует в шапке и белом уютном свитере, совершенно без макияжа, на ее губах играет едва заметная улыбка, а пронзительный взгляд голубых глаз завораживает.

На втором снимке Тина с легким макияжем позирует в авто. Она накрасила ресницы черной тушью и покрыла губы полупрозрачным розовым блеском. Тина предусмотрительно захватила с собой защитную маску с клапаном, которая висит у нее на груди.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Красота спасет мир, иначе кто? Девочки, красим глазки", - призвала она своих поклонниц.

Кроме того, артистка оказалась "в компании" "классного парня" - высокотехнологичного робота, который попал в кадр во время селфи. "Поговорили о наболевшем", - призналась она.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кроль и Дан Балан снова подогрели слухи о своем романе. Внимательные поклонники звезд заметили, что певица и музыкант одновременно разместили в соцсети глянцевые фото. Тина позировала на пикантном кадре в платье с окрытой спиной, а Дан показал задумчивый снимок у окна.

Автор: Аня Бойчук