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В Киеве состоится VIKINGS PARTY в честь премьеры фильма "Вальхалла: ТОР РАГНАРОК"

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.11.2019 - 13:37
В Киеве состоится VIKINGS PARTY в честь премьеры фильма "Вальхалла: ТОР РАГНАРОК"
Пресс-служба

Настоящая история Тора для фанатов "Мстителей"

29 ноябре в кинотеатре KINOMAN (ТРЦ Космополит) состоится VIKINGS PARTY и
премьера долгожданного фильма "Вальхалла:ТОР РАГНАРОК".

Ведущей будет невероятная Мила Еремеева.

О фильме:

Рагнарок приближается. Священная обитель богов Вальхалла в опасности. Древние великаны во главе с Локи пытаются захватить власть. Если они найдут гигантского волка Фенрира - сына Локи, произойдет неизбежный конец света. Верховный бог Один вместе с богом молний Тором собирает войско в Асгарде для решающей битвы богов и гигантов.

Смертные мальчик и девушка с Мидгард неожиданно оказываются в центре эпического противостояния, и возможно именно они спасут Вселенную от Рагнарок ... Ведь даже богам нужна помощь!

Настоящая история Тора для фанатов "Мстителей" уже на большом экране во всех кинотеатрах Украины!

Гостей вечеринки ждёт яркая фотозона, зрелищное шоу "Бои на мечах", конкурсы и подарки, угощения от сети ресторанов, снеки, брускетты, чипсы, вкусное вино, пиво. Чудесное настроение и яркие впечатления гарантировано!

В Киеве состоится VIKINGS PARTY в честь премьеры фильма &quot;Вальхалла: ТОР РАГНАРОК&quot;

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