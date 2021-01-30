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Кейт Миддлтон рассказала о "некоролевском" деле, которым ей пришлось заняться: пандемия заставила

Великобритания, Суббота 30 января 2021 21:45
Кейт Миддлтон рассказала о "некоролевском" деле, которым ей пришлось заняться: пандемия заставила
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
Автор: Lite

Кейт Миддлтон в очередной раз вышла в прямой эфир, чтобы пообщаться с подписчиками на своей странице в сети Instagram. Темой эфира была жизнь родителей в условиях пандемии, а также поддержка близких.

"Кто оказал вам наибольшую поддержку во время пандемии? Отметьте или оставьте комментарий ниже. Мы поговорили с родителями о проблемах, с которыми сталкиваются многие семьи во время третьего карантина здесь, в Великобритании, и о том, насколько важно уделять первоочередное внимание психическому благополучию родителей, поскольку оно напрямую связано с психическим здоровьем их детей.

Прошлый год был очень трудным для семей, которые не могут рассчитывать на свою обычную систему поддержки. Пожалуйста, знайте, что поддержка доступна", - написали представители королевской семьи под постом.

Кейт Миддлтон на встрече (фото: видео: instagram.com/kensingtonroyal)

Во время встречи герцогиня рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время пандемии и новых навыках, которые ей пришлось освоить. Так, 39-летняя супруга принца Уильяма призналась, что ей пришлось стать парикмахером для своих детей: семилетнего принца Джорджа, пятилетней принцессы Шарлотты и двухлетнего принца Луи. Правда, малыши не были в восторге от маминой затеи.

Кейт Миддлтон рассказала о &quot;некоролевском&quot; деле, которым ей пришлось заняться: пандемия заставилаКейт Миддлтон и принц Уильям с детьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"У нас есть повседневные родительские обязанности. Но, я думаю, во время изоляции мы должны были взять на себя дополнительные роли, которые помогли бы нам в нашей жизни. Во время локдауна я стала парикмахером, к большому ужасу моих детей", - смеется она.

Также Кейт взяла на себя роль учителя. Она занималась с детьми, и это ей очень по душе. Единственной трудностью оказалась математика: Кейт оценивает свои способности в ней на 5 баллов из 10. Также Кейт Миддлтон призналась, что для нее самой большой поддержкой стал муж, принц Уильям.

Также недавно стало известно о пополнении в известном семействе.

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