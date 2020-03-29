Кэтрин Зета-Джонс с дочкой искупала "малыша" Тейлора Дугласа (видео)

Кэтрин Зета-Джонс с дочкой и мужем (фото: instagram.com/carys.douglas)

Похоже, что семья Кэтрин просто "растаяла" в новом любимчике

Еще в феврале Кэтрин Зета-Джонс и ее дети показывали фотографии своей новой собаки по кличке Тейлор. Забавный факт — семейство Дуглас «наградило» домашнего любимца собственной фамилией, и теперь его полное имя звучит как — Тейлор Дуглас. Семейство не перестает делиться милыми фотографиями своего любимца. И в эту субботу Кэтрин, вместе со своей дочерью Кери (16 лет) поделилась самым милым видео в своем Instagram. Мать и дочь совместными усилиями искупали питомца в ванной своего роскошного дома.

«СПА-день для Тейлора, спасибо Кери за помощь, без тебя бы точно не справилась», — подписала пост 50-ти летняя актриса.

Видео: instagram.com/catherinezetajones

На видео можно увидеть, как Кери использует чашку с теплой водой, чтобы намочить пёсика, в то время как ее мать — Кэтрин массирует собаку. После чего Кери берет питомца на руки и оборачивает в полотенце, чтобы высушить его. Позже, 16-ти летняя дочь актрисы поделилась фрагментом этого момента у себя в Instagram, шутливо подписав фотографию: «первое купание ребеночка».

Фото: instagram.com/carys.douglas

Маленький Тейлор явно хорошо освоился в доме Дугласов. Ранее в этом месяце он был сфотографирован сидящим на коленях Майкла Дугласа. Кэтрин упоминала, что актер любит его: «Должно быть это Любовь, Любовь, Любовь. Когда даже твой муж любит других «мужчин» в твоей жизни (ред. — актриса конечно же намекает на собачку). Бесценное чувство» - подписала свой пост звезда.

Позже звезда в шутку рассказала, что щенок игнорировал правила социального дистанцирования (прим. — имеется в виду соблюдение дистанция между людьми во время пандемии COVID-19), чтобы сопровождать ее во время тренировки в тренажерном зале. Под видео демонстрирующим, как она с Тейлором занимается спортом актриса написала: «Моя собака Тейлор попросту не понимает, что такое социальное дистанцирование. Но я понимаю. Соблюдайте дистанцию и будьте здоровы!».

Майкл Дуглас с домашним любимчиком (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Семья Дугласов решила завести питомца после смерти отца Майкла — Кирка Дугласа в феврале этого года. Супруги тяжело переживали утрату и, чтобы отвлечься от грустных мыслей, решили взять себе щенка. Похоже, Тейлор уже привык к новой обстановке в их семейном доме в Нью-Йорке. Кэтрин выложила видео с подписью: «Тейлор Дуглас изучает мир».

Поклонники актрисы поспешили прокомментировать ее пост, один написал: «Ой, такой милый. Он похож на плюшевого мишку», другой добавил: «Завести такого милашку – одно из лучших твоих решений», «он растопил мое сердце» - восхищаются фанаты.