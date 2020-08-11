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С кем Ольга Фреймут будет покорять паркет Танцев со звездами: первые фото и видео пары

Вторник 11 августа 2020 14:32
С кем Ольга Фреймут будет покорять паркет Танцев со звездами: первые фото и видео пары
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Марина Настевич

Творчество танцовщика хорошо известно старшей дочери ведущей

Известная телеведущая Ольга Фреймут на днях сообщила, что принимает вызов #танціззіркамиchallenge - она стала последней участницей нового сезона шоу Танцы со звездами. И вот стало известно, с кем звезда выйдет на паркет и будет бороться за заветный кубок - партнером Ольги стал танцор и хореограф многих телевизионных проектов — Илья Падзина.

Он будет впервые участвовать в шоу, при этом творчество Ильи хорошо известно старшей дочери Фреймут Злате.

Пара уже приступила к активным тренировкам и усердно готовится к старту проекта этой осенью.

"Злата некоторое время следила за деятельностью Ильи, она давно занимается танцами и сказала, что Падзина в мире танцовщиков пользуется высоким авторитетом, ставит хореографические шоу в США и Европе. С момента знакомства я ни разу не пожалела — Илья может часами оттачивать со мной какой-то шаг, пока все не будет идеальным, мы занимаемся по 5 часов в сутки. Он ради проекта отказался от работы в Берлине", - рассказала телеведущая.

С кем Ольга Фреймут будет покорять паркет Танцев со звездами: первые фото и видео пары

На своей странице в Instagram Ольга опубликовала промо-ролик, в котором они с Ильей демонстрируют эффектные танцевальные движения.

"Друзі, знайомтеся - мій партнер, Ілля Падзина. Ми з Іллею дуже чекаємо на зустріч з вами, вашими родинами. Дякуємо всім за підтримку - я дуже хвилювалася, навіть боялася читати коментарі... Злата прочитала замість мене: "Мама, хейту майже немає. На тебе чекають..." Ви вашими словами розчулили мене до сліз. З великою любов’ю", - прокомментировала видео Фреймут.

Отметим, что звездными судьями проекта Танцы со звездами стали Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис. В прямых эфирах именно они со зрителями оценят выступления звездных участников.

На данный момент уже известны все имена конкурсантов и их партнеров. За главный кубок шоу "Танцы со звездами 2020" поборются:

  • Олег Винник и Елена Шоптенко
  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
  • Санта Димопулос и Максим Леонов
  • Тарас Цимбалюк и Яна Заяц
  • Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко
  • Юлия Санина и Дмитрий Жук
  • Слава Каминская и Дмитрий Дикусар
  • Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева
  • Alyona Alyona и Юрий Гурич
  • Алексей Завгородний (Позитив) и Юлия Сахневич
  • Сергей Танчинец и Яна Цибульская
  • Сергей Мельник и Аделина Дели
  • Арам Арзуманян и Антонина Руденко
  • Ольга Фреймут и Илья Падзина

Напомним, недавно Ольга Фреймут растрогала кадрами с мужем и дочкой с отдыха в Турции.

К слову, еще одна участница Танцев со звездами 2020 Слава Каминская заинтриговала страстным фото со своим партнером в шоу Дмитрием Дикусаром.

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Новости Украины Танці з зіркамиОльга ФреймутТанцы со звездами
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