KAZKA представили грандиозный концерт "NIRVANA The Show": как это было (фото)

KAZKA (фото: Maximov)

4 марта в столичном Дворце Спорта состоялся большой сольный концерт украинского феномена, мировой сенсации, группы KAZKA, который за три года с момента создания полюбил весь мир.

Полный зал зрителей, любимые хиты и новые песни, световая программа от Alight в одной из крупнейших залов страны, удивительное эмоциональное перевоплощение и специальные эффекты — команда группы вместе с режиссером Анатолием Ерохиным подготовила незабываемое шоу в поддержку второго студийного альбома NIRVANA.

После выступления взволнованная солистка Саша Зарицкая не сдерживала эмоций: “Ми так довго йшли до цього дня, так багато працювали й готувалися. Але все це залишилося за лаштунками. Як тільки я опинилася на сцені, відчула себе абсолютно щасливою та насолодилася виступом на всі сто відсотків. Дякуємо режисеру шоу Анатолію Єрохіну, балету, музикантам, всій величезній команді, завдяки якій цей день став можливим. Ви неймовірні! Дякуємо Гійому, який завітав до Києва, щоб разом з нами презентувати спільний трек, один з найулюбленіших моїх треків KAZKA. І, звісно, дякуємо Юрію Нікітіну, нашому продюсеру і наставнику, та команді MAMAMUSIC. Я в захваті від вчорашнього вечора. Сподіваюсь, ви також!”.

КAZKA представили грандиозный концерт "NIRVANA The Show" в Киеве

Помимо известных хитов с альбома KARMA в программе вечера звучали новые песни, которые уже успели полюбиться слушателям, из второго альбома NIRVANA, и еще несколько известных композиций Саша Зарицкая спела вместе со специальным гостем из Швейцарии KADEBOSTANY. Сюрпризом шоу стала презентация совместного трека под названием BABY I'M OK, видеоработа на которую ожидается в конце марта.

“Я щасливий від того, що сьогодні мав змогу стати частиною крутого концерту. Я дуже поважаю творчість KAZKA та вболіваю за них, як за близьких друзів. Сьогодні – точно їх день! Ще один привід для радощів – ми нарешті презентували нову спільну пісню, яка, я певний, сподобається не тільки українському слухачеві, а й поповнить плейлисти по всьому світі”, – делится своими впечатлениями Гийом из группы KADEBOSTANY.

KAZKA представили грандиозный концерт NIRVANA The Show в Киеве

Поддержать первый большой концерт KAZKA пришли друзья и коллеги по сцене: Андрей Данилко, группа НЕАНГЕЛЫ, Злата Огневич, Валерий Харчишин, Анатолий Анатолич, Иван Фролов, Юрий Ткач, Екатерина Осадчая, Монро, Джерри Хейл, Роза Аль-Намри и много других. Угощали гостей вечера итальянским игристым вином San Mare.

KAZKA – настоящий музыкальный феномен, первый украиноязычный коллектив, который попал в ТОП-10 GlobalShazam. Песня «Плакала» вошла в ТОП-20 лучших песен Украины за последние 20 лет и была признана лучшей песней в более чем 10 странах Восточной Европы, которую на сегодня посмотрели более 400 миллионов, стала абсолютным рекордсменом среди украинских артистов по количеству просмотров и попала в ТОП-100 лучших клипов мира на YouTube.

Фото в материале: Maximov