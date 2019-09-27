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"Каждый шаг давался с трудом": беременная Наталка Карпа обеспокоила новостями о здоровье

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.09.2019 - 17:35
"Каждый шаг давался с трудом": беременная Наталка Карпа обеспокоила новостями о здоровье
Наталка Карпа ( фото: instagram.com/natalkakarpa)

Певица готовится узнать пол будущего малыша

Украинская певица Наталка Карпа готовится впервые стать мамой и очень переживает по этому поводу. 38-летняя артистка тщательно следит за своим здоровьем, а о том, как протекает ее интересное положение с удовольствием делиться с поклонниками в авторской рубрике "Первенец в 38" в рамках программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

На этой неделе исполнительница вместе с мужем Евгением Тереховым отправилась на УЗИ, где решила узнать пол малыша.

Хоть 25-я неделя беременности протекает хорошо и ребенок правильно развивается, но у Наталки все же были поводы для беспокойства.

&quot;Каждый шаг давался с трудом&quot;: беременная Наталка Карпа обеспокоила новостями о здоровье

Наталка Карпа с мужем (фото: пресс-служба)

"Было довольно необычное состояние для меня, да и к тому же, живот стал очень твердым, скажу честно, я очень испугалась! Мне даже каждый шаг трудно давался – было неудобно и больно. Я позвонила врачу, а он объяснил, что это гипертонус матки", – поделилась будущая мама.

Такое состояние может возникнуть из-за переутомления и стресса у будущей мамы. Хотя певица активно выступает, она решила все же немного изменить ритм жизни и больше отдыхать. Если токсикоз будущую маму уже не беспокоит, то теперь она очень хочет есть, причем рука так и тянется к "запрещенке".

&quot;Каждый шаг давался с трудом&quot;: беременная Наталка Карпа обеспокоила новостями о здоровье

Наталка Карпа с мужем (фото: пресс-служба)

"Если честно, мне постоянно хочется химии – чипсов, колы! Я просто сижу над этой банкой, медитирую, а затем – плюнула, пошла купила, выпила, и так хорошо стало!" – рассказала Наталка.

Что же касается пола первенца, то будущим родителям никак не удавалось его определить - малыш принимает довольно неудобное положение, скрывая свой пол. Да и желания певицы и ее мужа пока расходятся: Наталка мечтает о дочери, а Евгений хочет сына. И хотя пол малыша уже известен, родители об этом еще не знают, а смогут уточнить лишь во время праздника накануне родов.

"Кто же у нас будет: мальчик или девочка, мы узнаем на вечеринке. Я хочу пригласить всех друзей и близких, чтобы мы одновременно рассекретили пол нашего малыша!" – призналась Наталка.

Напомним, что недавно Санта Димопулос во второй раз стала мамой. Звезда родила девочку.

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