"Каждый год расстраиваюсь": Яна Соломко рассказала, почему не любит Хеллоуин

Певица считает, что праздник ассоциируется со смертью
Популярная певица Яна Соломко рассказала, почему не любит отмечать Хеллоуин, утверждая, что он может плохо отразиться на психике ребенка. Соответствующий пост знаменитость опубликовала в Instagram.
"Я люблю праздник, но каждый год расстраиваюсь, что таким модным праздником стал Хеллоуин. "Ночь всех святых" звучит хорошо, но по факту?! Этот праздник прочно ассоциируется со смертью, костюмы мертвецов и зомби... Как это отложится в психике наших детей? Почему мы так массово не отмечаем "День учителя" или "День мамы"? Давайте сделаем модными Семейные праздники, праздники знания, а не ... Как вы считаете?", - написала под снимком Яна.
Фото: (instagram.com/yana.solo)
Поклонники Яны разделились во мнениях, однако большинство, все-таки, поддержали певицу:
"Согласна. Не понимаю этого праздника";
"Правильно, я тоже против и не понимаю как это - радоваться нечистой силе!";
"Полностью согласна";
"Поддерживаю";
Скриншот комментариев: (instagram.com/yana.solo)
Напомним, что Яна Соломко рассказала, что является основополагающим фактором в отношениях с ребенком.
Ранее Styler писал, что Яна Соломко выпустила чувственный клип на песню "Мата Хари" под "царской" фамилией.
Мы сообщали, что Яна Соломко снялась в чувственной фотосессии для коллекции "TENDER MORNING".
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