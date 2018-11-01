"Каждый год расстраиваюсь": Яна Соломко рассказала, почему не любит Хеллоуин

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Певица считает, что праздник ассоциируется со смертью

Популярная певица Яна Соломко рассказала, почему не любит отмечать Хеллоуин, утверждая, что он может плохо отразиться на психике ребенка. Соответствующий пост знаменитость опубликовала в Instagram.

"Я люблю праздник, но каждый год расстраиваюсь, что таким модным праздником стал Хеллоуин. "Ночь всех святых" звучит хорошо, но по факту?! Этот праздник прочно ассоциируется со смертью, костюмы мертвецов и зомби... Как это отложится в психике наших детей? Почему мы так массово не отмечаем "День учителя" или "День мамы"? Давайте сделаем модными Семейные праздники, праздники знания, а не ... Как вы считаете?", - написала под снимком Яна.

Фото: (instagram.com/yana.solo)

Поклонники Яны разделились во мнениях, однако большинство, все-таки, поддержали певицу:

"Согласна. Не понимаю этого праздника";

"Правильно, я тоже против и не понимаю как это - радоваться нечистой силе!";

"Полностью согласна";

"Поддерживаю";

Скриншот комментариев: (instagram.com/yana.solo)

Напомним, что Яна Соломко рассказала, что является основополагающим фактором в отношениях с ребенком.

Ранее Styler писал, что Яна Соломко выпустила чувственный клип на песню "Мата Хари" под "царской" фамилией.

Мы сообщали, что Яна Соломко снялась в чувственной фотосессии для коллекции "TENDER MORNING".

Видео: Вера Брежнева: интересные факты