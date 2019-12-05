С каждым разом все красивее: 53-летняя Сальма Хайек покорила молодостью на новом фото

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда опубликовала новое селфи

Сальма Хайек уже не раз доказывала всему миру, что ее внешность с годами становится только лучше. И очередное селфи звезды только подтвердило этот факт. 53-летняя Сальма позирует на фоне моря, сделав кадр достаточно крупным планом. А потому ее гладкая смуглая кожа без какого-либо изъяна, четкий контур лица, сияющие глаза и роскошные волосы предстали во всей красе. В подписи Сальма кокетничает, что не знает, как подписать фото, и ждет советов от фолловеров. Но в ответ они только засыпали знаменитость комплиментами.

Сальма становится только красивее (фото: instagram.com/salmahayek)

"Такая красивая", "Невероятная", "Сальма – королева красоты", – восхищаются поклонники знойной красавицы. Многие удивляются, как актрисе удается выглядеть так молодо и привлекательно в ее годы. К слову, возраст актриса никогда не скрывала и даже любит делать на нем акцент. Таким образом, в который раз доказывая, что красота от него практически не зависит.

К примеру, на свой день рождения, который она отмечает 2-го сентября, она сделала смелый шаг. В честь такого события она запостила фото, где красуется в ярко-голубом бикини: верх купальника еле сдерживает пышную грудь актрисы, а крошечные трусики подчеркивают соблазнительные изгибы ее бедер и талии. "Да, мне 53, и что? С днем рождения всех вас, сентябрьские малышки!", – написала Сальма под фото.

Сальма обожает радовать подписчиков новыми "молодыми" фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Также Сальма любит рассказывать о своих секретах красоты. Для подержания безупречного внешнего вида звезда не делает ничего сверхъестественного. Просто еще с детства Сальма приучила себя к регулярному уходу. Многие советы она переняла от мамы и бабушки. К примеру, от нее она узнала простой рецепт изготовления масла на основе сапотового дерева. Оно отлично питает волосы, а ресницы делает густыми и пышными. К слову, все эти знания актриса воплотила в собственной линии косметики Nuance.