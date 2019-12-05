ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

С каждым разом все красивее: 53-летняя Сальма Хайек покорила молодостью на новом фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.12.2019 - 21:23
С каждым разом все красивее: 53-летняя Сальма Хайек покорила молодостью на новом фото
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда опубликовала новое селфи

Сальма Хайек уже не раз доказывала всему миру, что ее внешность с годами становится только лучше. И очередное селфи звезды только подтвердило этот факт. 53-летняя Сальма позирует на фоне моря, сделав кадр достаточно крупным планом. А потому ее гладкая смуглая кожа без какого-либо изъяна, четкий контур лица, сияющие глаза и роскошные волосы предстали во всей красе. В подписи Сальма кокетничает, что не знает, как подписать фото, и ждет советов от фолловеров. Но в ответ они только засыпали знаменитость комплиментами.

С каждым разом все красивее: 53-летняя Сальма Хайек покорила молодостью на новом фотоСальма становится только красивее (фото: instagram.com/salmahayek)

"Такая красивая", "Невероятная", "Сальма – королева красоты", – восхищаются поклонники знойной красавицы. Многие удивляются, как актрисе удается выглядеть так молодо и привлекательно в ее годы. К слову, возраст актриса никогда не скрывала и даже любит делать на нем акцент. Таким образом, в который раз доказывая, что красота от него практически не зависит.

К примеру, на свой день рождения, который она отмечает 2-го сентября, она сделала смелый шаг. В честь такого события она запостила фото, где красуется в ярко-голубом бикини: верх купальника еле сдерживает пышную грудь актрисы, а крошечные трусики подчеркивают соблазнительные изгибы ее бедер и талии. "Да, мне 53, и что? С днем рождения всех вас, сентябрьские малышки!", – написала Сальма под фото.

С каждым разом все красивее: 53-летняя Сальма Хайек покорила молодостью на новом фотоСальма обожает радовать подписчиков новыми "молодыми" фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Также Сальма любит рассказывать о своих секретах красоты. Для подержания безупречного внешнего вида звезда не делает ничего сверхъестественного. Просто еще с детства Сальма приучила себя к регулярному уходу. Многие советы она переняла от мамы и бабушки. К примеру, от нее она узнала простой рецепт изготовления масла на основе сапотового дерева. Оно отлично питает волосы, а ресницы делает густыми и пышными. К слову, все эти знания актриса воплотила в собственной линии косметики Nuance.

53-летняя Сальма Хайек демонстрирует аппетитные формы в пикантном бикини Она остановила время: Сальма Хайек восхитила одинаково совершенной фигурой на фото разных лет
Новости Украины Сальма Хайек
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь