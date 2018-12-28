"Кавардак начался": Руслана рассказала курьезном случае из жизни

Фото: (instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Певица также поделилась своими достижениями

Известная украинская певица, победительница конкурса песни "Евровидение" в 2004 году Руслана Лыжичко рассказала о том, как встретила Новый год 2018 и поделилась достижениями. Об этом информирует Сегодня.

"Этот Новый год мы встретили на сцене. Но такой кавардак начался. Ровно в 00:00 ведущий вместо того, чтоб убедиться – есть музыканты на сцене или нет, подключены или не подключены, есть Руслана или нет Русланы, есть ли у меня микрофон – просто начал, как сумасшедший, на сцене объявлять и кричать: "А сейчас – Руслана!".

Отмечается, что в тот момент певица еще находилась в гримерке. Организаторы не предупредили о выходе на сцену, а звукорежессер с перепугу начал ставить плейбэки. Тогда Руслана с музыкантами поняла, что нужно спасать ситуацию и они побежали на сцену.

"Мы сами поняли, что Новый год наступил, а мы даже не успели друг друга поздравить. Уже на сцене я поняла, что вот это – артистическая жизнь, в этом прикол: ты, когда выбегаешь на сцену и сам приносишь этот праздник и только сам после этого осознаешь, что Новый год наступил".

Самым большим достижением исполнительница считает поступок в Лиссабоне перед самым финалом "Евровидения", когда она призвала людей переходить на чистую энергию. "Я начала объяснять людям, что это такое, что энергия солнца и ветра — это очень благородная энергия и она спасет вообще мир и планету, и это реально то, что зависит от каждого человека", - утверждает Руслана.

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