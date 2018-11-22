Катю Осадчую в золотом вечернем платье назвали "принцессой"

Поклонники ведущей рассыпались в комплиментах
Стильная ведущая "Світського життя" Катя Осадчая покорила instagram-подписчиков романтичным вечерним образом в элегантном платье в пол с россыпью золотых блесток. Именно за счет блесток платье классического кроя с открытыми рукавами смотрится очень эффектно.
Вечерний образ Осадчая дополнила диадемой, волосы собраны в небрежные локоны.
Стильная Катя Осадчая в вечернем платье (фото: instagram.com/kosadcha)
Отметим, что в таком образе Осадчая появилась на торжественной вечеринке в стиле диско в честь 14-летия журнала VIVA!
К слову, на мероприятии шикарной фигурой в облегающем латексном платье блеснула также певица Оля Полякова. Поклонники назвали исполнительницу "русалкой".
Подписчики же Осадчей поспешили прокомментировать ее образ. Многие назвали ее "принцессой" и "королевой" одновременно.
"Дуже гарна! Принцеса", — восхищается v_fashion_shoes.
"Казкова принцеса", — соглашается plesakolga.
"Очень нежно и красиво. Катя, вы, как всегда, лучше всех", — отмечает albinayakovenko12.
"Нереально красивое платье, как и его хозяйка", — подчеркивает gorgulevakarinka.
"Сногсшибательная", — пишет dianochka_3d.
Катя Осадчая на дне рождении VIVA! (фото: viva.ua)
"Катюш, вы шикарная! Я всегда вами восхищаюсь", — признается burlakova442.
"Очень красивое платье!" — пишет ninosha_angel.
"Красивая замечательная женщина", — восхищается victorias_secret_in_kiev.
"Один из самых красивых Ваших образов", — отмечает fiesta1604.
Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha
Нежный образ Кати Осадчей (фото: viva.ua)
Напомним, что ранее Катя Осадчая появилась в не менее обворожительном образе во время 13-го эфира Танцев со звездами 2018. Тогда Осадчая со своим мужем Юрием Горбуновым вместе вели полуфинал популярного ТВ-шоу.
А до этого Осадчая показала по характеру несколько иной образ — дерзкий, уверенный и притягательный. Так, на церемонии награждения лучших дизайнеров Украины Best Fashion Awards 2018 Осадчая появилась в красном платье оригинального кроя, шляпке и туфлях в тон.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (видео: РБК-Украина)