Катю Осадчую в золотом вечернем платье назвали "принцессой"

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники ведущей рассыпались в комплиментах

Стильная ведущая "Світського життя" Катя Осадчая покорила instagram-подписчиков романтичным вечерним образом в элегантном платье в пол с россыпью золотых блесток. Именно за счет блесток платье классического кроя с открытыми рукавами смотрится очень эффектно.

Вечерний образ Осадчая дополнила диадемой, волосы собраны в небрежные локоны.

Стильная Катя Осадчая в вечернем платье (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что в таком образе Осадчая появилась на торжественной вечеринке в стиле диско в честь 14-летия журнала VIVA!

К слову, на мероприятии шикарной фигурой в облегающем латексном платье блеснула также певица Оля Полякова. Поклонники назвали исполнительницу "русалкой".

Подписчики же Осадчей поспешили прокомментировать ее образ. Многие назвали ее "принцессой" и "королевой" одновременно.

"Дуже гарна! Принцеса", — восхищается v_fashion_shoes.

"Казкова принцеса", — соглашается plesakolga.

"Очень нежно и красиво. Катя, вы, как всегда, лучше всех", — отмечает albinayakovenko12.

"Нереально красивое платье, как и его хозяйка", — подчеркивает gorgulevakarinka.

"Сногсшибательная", — пишет dianochka_3d.

Катя Осадчая на дне рождении VIVA! (фото: viva.ua)

"Катюш, вы шикарная! Я всегда вами восхищаюсь", — признается burlakova442.

"Очень красивое платье!" — пишет ninosha_angel.

"Красивая замечательная женщина", — восхищается victorias_secret_in_kiev.

"Один из самых красивых Ваших образов", — отмечает fiesta1604.

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Нежный образ Кати Осадчей (фото: viva.ua)

Напомним, что ранее Катя Осадчая появилась в не менее обворожительном образе во время 13-го эфира Танцев со звездами 2018. Тогда Осадчая со своим мужем Юрием Горбуновым вместе вели полуфинал популярного ТВ-шоу.

А до этого Осадчая показала по характеру несколько иной образ — дерзкий, уверенный и притягательный. Так, на церемонии награждения лучших дизайнеров Украины Best Fashion Awards 2018 Осадчая появилась в красном платье оригинального кроя, шляпке и туфлях в тон.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (видео: РБК-Украина)