Катя Осадчая и Юрий Горбунов гуляют по дождливым Карпатам: милое фото

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Звездные супруги отлично проводят время с сыном в горах

Катя Осадчая отлично умеет совмещать работу и отдых. Так, на днях она блистала на конкурсе "Мисс Львов 2019" в роскошном вечернем платье. В поездку ведущая взяла с собой мужа Юрия Горбунова и маленького сыночка Ивана - семейство решило воспользоваться случаем и немного отдохнуть в горах.

На своей странице в Instagram ведущий поделился милым фото с супругой, на котором они запечатлены на фоне Карпатских гор. Пара одета в одинаковые черные спортивные штаны с белыми лампасами, на Юрии при этом белая футболка, а Катя набросила красную ветровку - погода облачная и явно собирается дождь.

"Зараз у Карпатах піде дощ!!!" - написал Горбунов.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Однако это совершенно не смущает звездное семейство - они обнимаются и счастливо улыбаются в объектив.

Подписчики восхищаются красотой на снимке - как знаменитой пары, так и природы.

"Ох там холодно, не заздрю))) Каті норм, має чемного чоловіка)"

"Гарного відпочинку вам"

"Гарна пара. Гарного відпочинку"

"Надзвичайно гарно"

"Там дуже гарно"

"Які ж Ви гарні! Щастя вам"

"Як завжди прекрасні"

Ранее Осадчая показала и нежное фото с сыночком - судя по всему, сделанное во Львове.

Фото: Катя Осадчая с сыном (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая умилила сеть фото мужа с сыночком.

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показала красочные кадры из своего путешествия по Италии и Швейцарии. Они позировали на фоне потрясающих местных пейзажей и активно проводили время в отпуске.

Так, супруги посетили живописную Тоскану и охотно поделились целым романтическим фотосетом.