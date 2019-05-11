ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Катя Осадчая и Юрий Горбунов гуляют по дождливым Карпатам: милое фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.05.2019 - 17:16
Катя Осадчая и Юрий Горбунов гуляют по дождливым Карпатам: милое фото
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Звездные супруги отлично проводят время с сыном в горах

Катя Осадчая отлично умеет совмещать работу и отдых. Так, на днях она блистала на конкурсе "Мисс Львов 2019" в роскошном вечернем платье. В поездку ведущая взяла с собой мужа Юрия Горбунова и маленького сыночка Ивана - семейство решило воспользоваться случаем и немного отдохнуть в горах.

На своей странице в Instagram ведущий поделился милым фото с супругой, на котором они запечатлены на фоне Карпатских гор. Пара одета в одинаковые черные спортивные штаны с белыми лампасами, на Юрии при этом белая футболка, а Катя набросила красную ветровку - погода облачная и явно собирается дождь.

"Зараз у Карпатах піде дощ!!!" - написал Горбунов.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов гуляют по дождливым Карпатам: милое фото

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Однако это совершенно не смущает звездное семейство - они обнимаются и счастливо улыбаются в объектив.

Подписчики восхищаются красотой на снимке - как знаменитой пары, так и природы.

  • "Ох там холодно, не заздрю))) Каті норм, має чемного чоловіка)"
  • "Гарного відпочинку вам"
  • "Гарна пара. Гарного відпочинку"
  • "Надзвичайно гарно"
  • "Там дуже гарно"
  • "Які ж Ви гарні! Щастя вам"
  • "Як завжди прекрасні"

Ранее Осадчая показала и нежное фото с сыночком - судя по всему, сделанное во Львове.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов гуляют по дождливым Карпатам: милое фото

Фото: Катя Осадчая с сыном (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая умилила сеть фото мужа с сыночком.

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показала красочные кадры из своего путешествия по Италии и Швейцарии. Они позировали на фоне потрясающих местных пейзажей и активно проводили время в отпуске.

Так, супруги посетили живописную Тоскану и охотно поделились целым романтическим фотосетом.

"Мои парни!" Катя Осадчая умилила сеть фото мужа с сыном Королева! Катя Осадчая изумила роскошным вечерним образом
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбуновотдых
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь