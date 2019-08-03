Катя Осадчая в стильном сарафане показала свои турецкие каникулы

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая порадовала фанатов яркими фото с отдыха

Многие украинские знаменитости стремятся максимально успеть отдохнуть этим летом - ведь на дворе уже август! Не стали исключением и звездная парочка Катя Осадчая и Юрий Горбунов - супруги отправились на отдых на морское побережье в Турции. Телеведущая уже успела похвастаться точеной фигурой в бикини, вызвав волну комплиментов у подписчиков. Теперь же она продемонстрировала свой стильный отпускной лук.

Катя опубликовала несколько красочных кадров с террасы у моря. Она позирует в стильном белом сарафане в пол, который пикантно расстегнула спереди. Дополняют расслабленный образ соломенная шляпа и солнцезащитные очки.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Счастливая и босоногая Осадчая смотрит то на море, то на камеру, а на одном из фото очаровательно улыбается, наклонив голову.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Зупинися мить.... #канікули", - прокомментировала публикацию теледива.

Фолловеры остались в восторге от ее легкого и при этом эффектного образа и засыпали Катю восторженными комментариями. В одном из ответов ведущая как раз и рассекретила, где именно она отдыхает.

Друге фото просто без слів, звідки такий сарафан?

Дуже гарно! Можна запитати де це?

Катя, у вас очень красивый сарафан))) вам идёт )))

Неймовірна красуня

Ну дуже шикарне плаття. Ви просто супер

Красуня.

ПреЛесть. Молодец

Очень атмосферно. Катя, а где вы отдыхаете?

Катя, сколько ты с собой нарядов взяла! И все мне очень нравятся! Отменный вкус!

Катюша! Куколка！

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Несколько атмосферных кадров Осадчая также показала в сториз - на этот разв компании любимого супруга Юрия Горбунова.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Турции (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая показала свой отдых с мужем Юрием Горбуновым в Нидерландах и поделилась мотивацией.

Также Катя Осадчая опубликовала череду красочных фото в летних образах из Амстердама.