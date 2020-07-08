Катаюсь как кот в масле: Дантес трепетно поздравил Дорофееву с годовщиной свадьбы

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ведущий обратился к жене в пятую годовщину брака

Владимир Дантес недавно отметил день рождения, а вслед за знаменитальной датой наступила еще одна, не менее значимая – годовщина свадьбы. В этом году артист и его жена Надя Дорофеева празднуют пять лет семейной жизни! Владимир поделился счастливым фото певицы из семейного архива и пронзительным признанием в любви.

Фото было сделанно во время отдыха пары на экзотическом курорте. Надя позирует на пляже в купальнике с анималистическим принтом. Она держит крепко мужа за руку и шлет ему воздушный поцелуй в камеру.

"Любимая моя. Вчера, пересматривая наши старые фотографии, мы с тобой решили, что годы нас красят. Но мне кажется, что это не заслуга лет. А заслуга любви! Я, как кот в масле, катаюсь все эти 5 лет. В Википедии говорится, что деревянная свадьба - пропуск в более осознанный и еще более крепкий брак. Ну что ж.. Этот фейсконтроль мы прошли. Погнали тусить! Люблю тебя сильно!" - оставил трогательное признание жене артист. Надя не смогла устоять перед проникновенной речью мужа и опубликовала комментарий со смайлами в виде сердечек.

Владимир Дантес опубликовал фото жены в честь годовщины свадьбы (фото: instagram.com/vladimirdantes)

К поздравлениям присоединились Маша Ефросинина, Вера Брежева, шоумен Анатолий Анатолич и жена Дмитрия Монатика, Ирина. "Вы двое совершенно крутые! Поздравляю", - написала ведущая. "Любимки", - отметилась под постом жена Константина Меладзе.

Поклонники пары пришли в восторг от нежного и трогательного обращения Владимира к жене и оставили немало теплых слов и пожеланий в адрес влюбленных.

Кращі

Будьте счастливы, ребята

Вы самые милые в мире!

Ваша любовь это так красиво

Это так мило

Ну что за прелесть

Ви неймовірні

Красавчики! Давайте уже котят

Как круто

Ви класна гармонічна пара

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в красном купальнике и Владимир Данес показали, как проводят жаркие дни дома.