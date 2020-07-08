Катаюсь как кот в масле: Дантес трепетно поздравил Дорофееву с годовщиной свадьбы

Ведущий обратился к жене в пятую годовщину брака
Владимир Дантес недавно отметил день рождения, а вслед за знаменитальной датой наступила еще одна, не менее значимая – годовщина свадьбы. В этом году артист и его жена Надя Дорофеева празднуют пять лет семейной жизни! Владимир поделился счастливым фото певицы из семейного архива и пронзительным признанием в любви.
Фото было сделанно во время отдыха пары на экзотическом курорте. Надя позирует на пляже в купальнике с анималистическим принтом. Она держит крепко мужа за руку и шлет ему воздушный поцелуй в камеру.
"Любимая моя. Вчера, пересматривая наши старые фотографии, мы с тобой решили, что годы нас красят. Но мне кажется, что это не заслуга лет. А заслуга любви! Я, как кот в масле, катаюсь все эти 5 лет. В Википедии говорится, что деревянная свадьба - пропуск в более осознанный и еще более крепкий брак. Ну что ж.. Этот фейсконтроль мы прошли. Погнали тусить! Люблю тебя сильно!" - оставил трогательное признание жене артист. Надя не смогла устоять перед проникновенной речью мужа и опубликовала комментарий со смайлами в виде сердечек.
Владимир Дантес опубликовал фото жены в честь годовщины свадьбы (фото: instagram.com/vladimirdantes)
К поздравлениям присоединились Маша Ефросинина, Вера Брежева, шоумен Анатолий Анатолич и жена Дмитрия Монатика, Ирина. "Вы двое совершенно крутые! Поздравляю", - написала ведущая. "Любимки", - отметилась под постом жена Константина Меладзе.
Поклонники пары пришли в восторг от нежного и трогательного обращения Владимира к жене и оставили немало теплых слов и пожеланий в адрес влюбленных.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Надя Дорофеева в красном купальнике и Владимир Данес показали, как проводят жаркие дни дома.