Карету подано: Регина Тодоренко показала фото "настоящей принцессы"

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая поделилась снимком, сделанным во время романтического викенда с мужем

Регина Тодоренко во время карантина больше времени находится дома с мужем Владом Топаловым и сыном Майклом. Но звезде то и дело приходиться отлучаться на съемки и ездить по рабочим вопросам. Ведущая не забывает баловать поклонников прямыми эфирами, а недавно устроила душевный вечер вместе с любимым и даже спела под его аккомпанемент. Также в это непростое время звезду согревают приятные воспоминания и фотооткрытки. Так, на праздничный викенд в начале марта Регина и Влад успели съездить в Санкт-Петербург и устроить прогулку по городу. Теперь они с удовольствием делятся фото из своего телефона и с теплотой вспоминают проведенные вмести дни.

Ведущая и блогер опубликовала в Instagram счастливый кадр, сделанный у запряженной белой лошадью настоящей кареты, достойной принцессы. Звезда "Орла и Решки" лучезарно улыбается в камеру.

На ней – трендовое клетчатое пальто свободного кроя, шарф-палантин темно-лазурного оттенка, удобные лаковые ботильоны и укороченные черные брюки. Волосы Регины свободно развиваются, а в ушах видны серьги-жемчужины.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники ведущей тут же завалили ее комплиментами, отметив, что она легко может претендовать на звание принцессы.

Очень красивая

Красотка

Класное фото

Круто!

Так классно

Мила

Для настоящей принцессы карету подано!

Классная

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко очаровала кокетливым танцем в бархатном черном платье и показала игривый образ. Настроение у ведущей было явно приподнятым, чем она и поделилась поклонниками.