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"Karena Prius" - TamerlanAlena представляют трек для хорошего настроения на самоизоляции

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.04.2020 - 16:41
"Karena Prius" - TamerlanAlena представляют трек для хорошего настроения на самоизоляции
TamerlanAlena (фото: пресс-служба)

TamerlanAlena написали ироничный трек о кризисе во время ужина на карантине

На злобу дня: украинский дуэт TamerlanAlena в коллаборации с известным израильским диджеем Zvika Brand представляют совместный ироничный трек "Karena Prius" о парне с Бессарабки, бизнес которого в период карантинного кризиса сильно пострадал, а ему самому пришлось с привычного авто люкс-класса пересесть на "Приус".

"Karena Prius" - это юмористическая песня. Все, что сегодня происходит в мире — это печально. Основная задача трека - немного уменьшить градус напряжения и поднять настроение всем, кто его слушает", — прокомментировали TamerlanAlena.

По словам артистов, идея трека пришла спонтанно, когда они всей семьей за ужином (Тамерлан и Алена в браке, воспитывают 6-летнего сына Тимура - Ред.) играли в "Слова" и много шутили. В ходе игры и родился выдуманный персонаж Карен - "фруктовый магнат", которому во время кризиса довелось пересесть на "Приус", что изменило его образ жизни. Но, главные качества Карена - "понты" и любовь к роскоши остались неизменны. История парня развернулась в целый музыкальный спич "Karena Prius".

Тамерлан поделился, что в условиях карантина написание трека происходило стихийно: "За вечер я написал текст песни и предложил коллаборацию Zvika Brand, с которыми ранее у нас уже был фит — "Выходной". В свою очередь, ребята быстро среагировали, предложив музыку, которая идеально подходила под этот трек. Записали песню на нашей домашней студии. Весь процесс занял считанные дни".

Трек ТamerlanAlena feat. Zvika Brand "Karena Prius" уже доступен для скачивания на всех музыкальных площадках.

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