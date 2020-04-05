Карантин на стиле: Дорофеева в золотистом мини показала, как нужно выносить мусор

Певица снялась в весьма оригинальной фотосессии
Надя Дорофеева даже во время карантина не сидит без дела - экс-участница группы Время и Стекло постоянно что-то придумывает и развлекает и веселит своих поклонников. Певица уже успела показать, как они с мужем Владимиром Дантесом проводят свой день в самоизоляции, а также дала урок макияжа и завела горячими танцами прямо в гардеробной. Теперь же энергичная артистка снялась в ну очень необычной фотосесии!
Проект носит название "Фешнтрешн" - в нем звезды показывают, в каких нарядах они выносят мусор на карантине. Надя восхищает сексапильным и стильным луком total gold - она позировала в золотистом мини-платье и полусапожках в тон, а также солнцезащитных очках.
На фото Дорофеева целеустремленно идет по улице с черным мусорным пакетом в руках, а также позирует возле мусорного бака.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Очень прикольный и смешной проект для @jetsetterua Ну уж так мусор я не выносила. А если серьезно, то даже такое занятие можно сделать незабываем и веселым. Сходим с ума понемногу, зато красиво. #фешнтрешн", - прокомментировала впечатляющие кадры певица.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/vremyaisteklo)
Фолловеры остались в восторге от такого яркого "светского выхода" звезды и даже окрестили ее "богиней мусора" в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, ранее Надя Дорофеева показала секреты яркого макияжа с акцентом на глаза.