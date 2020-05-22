Капризничает и умиляет нас: Вера Кекелия подробно рассказал о первом месяце в роли молодой мамы

Вера Кекелия (фото: instagram.com/kekeliavera)

Вера и Рома любят разглядывать сыночка, когда он спит

Украинская певица и актриса Вера Кекелия 1 мая впервые стала мамой! При этом Вера и ее супруг Роман Дуда решили не интриговать — и сразу рассекретили имя и пол новорожденного малыша. У звездных родителей родился мальчик Ваня. Роды проходили в одной из клиник Киева. К слову, новоиспеченный папочка также присутствовал при этом и вел себя очень мужественно. Теперь у молодых родителей начался марафон новых вызовов и приятных открытий. Вера не скрывает: свободного времени стало значительно меньше. Однако молодая мамочка не жалуется. В комментарии для РБК-Украина Вера рассказала о вызовах материнства, распределении обязанностей в семье и принципах воспитания сыночка Вани.

После рождения сына Вера и Рома столкнулись с типичным желание молодых родителей — выспаться)

«Самый главный вызов для нас, с которым сталкиваются все родители, это конечно же, недостаток сна. Но слава Богу, бессонные ночи чередуются с более спокойными. За это время мы успеваем восстанавливаться. В течение дня мы тоже ловим моменты, когда ребенок спит и ложимся спать вместе с ним», — рассказывает Кекелия.

Вера Кекелия и Роман Дуда с сыном Ваней (фото: instagram.com/kekeliavera)

Также музыкантам помогает правильное распределение новых задач. Вера очень благодарна мужу, что он взял на себя домашние хлопоты.

«Конечно же, первое время у меня совершенно не было возможности отойти от ребенка. Тем более в этот период для него нет ничего важнее близкого контакта с мамой, этих тактильных ощущений. В первые дни особенно важно выработать правильный распорядок дня с малышом. Поэтому Рома взял на себя все хлопоты по дому. Он готовил, убирал, загружал стирку, гладил. А я все свое время посвящала ребенку».

Да и маленький Ваня любит немного покапризничать.

«Он радует и умиляет нас (улыбается). Бывает, что он спит, а мы с Ромой сидим возле колыбельной и смотрим на него, рассматриваем. Как и все дети, он иногда капризничает, и по началу мы не понимали, почему. Сейчас уже по плачу можем определить, чего хочет малыш», — признается Вера.

А вот в вопросе воспитания сына Кекелия и Дуда все же больше полагаются на современные методы, а не советы родителей.

«Принципы воспитания, кормления, гигиены ребенка очень сильно изменились со времен, когда наши родители растили нас. Поэтому в каких-то моментах мы, конечно, прислушиваемся, но больше стараемся советоваться со специалистами, опытными педиатрами».

Отметим, что Вера Кекелия и Роман Дуда познакомились на проекте "Голос країни-7", который стартовал в январе 2017 года. Уже в октябре того же года Вера и Рома официально расписались!

Автор: Татьяна Турликьян