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Без капли макияжа: Настя Каменских покорила натуральной красотой на фото с фламинго

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.06.2020 - 11:32
Без капли макияжа: Настя Каменских покорила натуральной красотой на фото с фламинго
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица порадовала поклонников архивным кадром из путешествия

Настя Каменских регулярно делится в сети яркими и полезными публикациями - певица демонстрирует стильные луки, а также делится полезными советами по питанию и тренировкам. Артистка уже очень соскучилась по путешествиям и пока границы закрыты, иногда публикует архивные кадры из прошлых поездок. На свежем снимке в своем Instagram звезда предстала без косметики, а также в необычной компании.

На фото Настя запечатлена на фоне нескольких розовых фламинго - вероятно, в зоопарке или же природном парке. На артистке простая белая футболка и кепка, а на лице нет ни грамма макияжа. Она мило улыбается на камеру, восхищая естественной красотой.

Без капли макияжа: Настя Каменских покорила натуральной красотой на фото с фламинго

Настя Каменских показала лицо без макияжа (фото: instagram.com/kamenskux)

"Пусть ваша неделя начнётся с красоты! И при любых обстоятельствах будьте такими же безмятежными и элегантными, как фламинго", - пожелала поклонникам Каменских.

Пользователи сети не поскупились на теплые отзывы для любимой певицы.

  • Самая лучшая
  • классное фото
  • Какая красота, такие мимимишные
  • Красотка
  • Спасибо большое за пожелания. И Вам чудесной, полной приятных ощущений, недели!!!
  • Розовый фламингоо
  • Отлично, лучезарная ты наша
  • Красота
  • Настюша-ангелок
  • Супер! Взаимно! Фламинго - прекрасное творение природы
  • Какая красота,в прочем,и фламинго тоже

Без капли макияжа: Настя Каменских покорила натуральной красотой на фото с фламинго

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских в прозрачном топе поделилась списком чудо-упражнений для красивого тела всего за 15 минут в день.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Настя Каменскихпевец
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