В камнях и золоте: Добрынин и Квиткова показали роскошные свадебные кольца

Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Никита и Даша просто засыпали поклонников яркими фото с росписи

Никита Добрынин и Даша Квиткова всего пару дней назад официально стали мужем и женой. Победители романтического реалити Холостяк-9 решили не переносить дату росписи, запланированную на 20 мая. А вот пышную свадьбу все же пришлось отложить. На днях Даша отметила, что свадьбу они с Никитой сыграют 12 августа. А пока что молодожены наслаждаются новым статусом. И буквально засыпают своих поклонников новыми фото и видео, сделанными во время росписи.

Конечно же, Холостяк-9 поспешил поблагодарить поклонников за поздравления. По словам Никиты, он бы хотел ответить на каждое, однако их приходит сотни.

“Впереди нас с вами ждет невероятная история, мы правда готовим очень много приятных подарков друг другу. Дальше - больше”, — подытожил Добрынин.

Но самое главное, что Никита и Даша наконец показали свои свадебные кольца. Как выяснилось, у пары они разные.

“Мы решили, что кольца не обязательно должны быть одинаковые”, - отметил Никита.

У Даши колечко с бриллиантами. А вот Никита выбрал более лаконичный дизайн - широкой золотое кольцо с асимметричными полосами.

“Даша вся в камнях, а я весь в золоте”, - отметил Добрынин. Соответствующее видео также появилось на youtube-канале Glam Wish.

Свадебные кольца Добрынина и Квитковой

Даша Квиткова показала свое идеальное обручальное кольцо от Никиты Добрынина

Также Добрынин опубликовал романтичное селфи с возлюбленной. В кадре они просто светятся от частья.

“Второй день пытаюсь отвечать лично на ваши поздравления, но понял что их ещё тысячи непрочитанных. Так что скажу здесь: вы нереальные и такое впечатление, что все вы были рядом на нашей росписи. Спасибо”, - подписал фото Добрынин.

Добрынин и Квиткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

А вот Квиткова решила засыпать поклонников фото с росписи.

“Чуть-чуть про день росписи. Спасибо, что вы разделили вчера этот день с нами, спасибо вам всем за ваши теплые слова. Уверена, что наша свадьба пройдет еще круче”, - пишет Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, ранее в сети появилось видео страстного поцелуя Добрынина и Квитковой после росписи.

Автор: Юля Петрова