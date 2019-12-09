Каменских-зебра и Кароль-Джессика Рэббит: звезды удивляли смелыми образами на "Ночі суперхітів" (фото)

Настя Каменских (фото: 1+1)

Украинские звезды появились перед камерами в ярких нарядах

Во время концерта "Ніч суперхітів", который канал "1+1" покажет в новогодние праздники, на одной сцене собрались 26 самых востребованных звезд украинского шоу-бизнеса, чтобы исполнить свои самые яркие хиты 2019 года. На сцене и за кулисами артисты удивляли не только своими зрелищными выступлениями, но и смелыми неожиданными образами.

Наталья Могилевская

Певица, которая призналась ведущим концерта, в зале находится ее любимый человек, выступала в облегающем черном платье, полностью расшитом сверкающими пайетками. Добавил внешнему виду страсти высокий разрез на юбке.

NK

Певица, которая покоряет Латинскую Америку украино-латинскими ритмами, поразила всех присутствующих ярким черно-розовым комбинезоном с африканским анималистическим принтом.

"Время и Стекло"

Надя Дорофеева и Позитив пришли в креативных черных спортивных костюмах с яркими вставками. Образ Нади дополнили наколенники, а Позитива - кепка и очки.

Тина Кароль

Певица, тренер Голосу країни появилась на "Ночі суперхітів" в образе миссис Клаус. Красное платье с глубоким разрезом выгодно подчеркивало изящные формы Тины.

MICHELLE ANDRANE

Украино-боливийская певица выступала в соблазнительном полупрозрачном платье из красного шифона, которое органично дополнило латиноамериканский город, который появился на сцене Дворца "Украина".

MONATIK

Мультиартист выступал в этот вечер в стильном черном костюме с яркими красными акцентами на лацкане. Дополнила образ черная шляпа в гангстерском стиле.

Дзидзьо

На сцене Дворца"Украина" артист предстал в роли Щелкунчика в ярко-красном костюме из бархата. Кстати, в нем Дзидзьо выходил однажды на паркет Танців з зірками. Украсил костюм принт с котом, а шляпа подчеркнула воинственно-забавный образ.

Сергей Бабкин

Певец выбрал для «Ночі суперхітів» костюм в клеточку, а под пиджак надел бордовый гольф. Украсила образ небольшая черная шляпа и яркая брошь из красного бисера.

Ведущие концерта Екатерина Кухар и Владимир Остапчук

Екатерина появилась в изящном черном платье, верх которого был полностью расшитый блестящими камнями, а Владимир выбрал элегантный черный смокинг.

Ведущие концерта Юрий Горбунов и Юрий Ткач

Яркий тандем ведущих появился в черных смокингах. Пиджак Юрия Горбунова украсил большой белый цветок, а Юрия Ткача – белый платочек.

Ведущие концерта Людмила Барбир и Руслан Сеничкин

Людмила Барбир вела вечер в пышном длинном платье нежно-голубого цвета с глубоким декольте, а дополнил образ ободок. Ее соведущий Руслан Сеничкин был в стильном смокинге с бабочкой.

Джамала

Певица воплотила чрезвычайно нежный и чувственный образ, появившись на сцене в легком платье с открытыми плечами, которое было полностью усыпано белыми перьями.

Увидеть новогодний концерт можно будет на телеканале "1 +1" в новогодние праздники. Также зрителей ждут динамичные ритмы от MONATIK, группы "Время и Стекло", яркий хит от THE HARDKISS, группа DZIDZIO принесет много смеха и юмора, Джамала поразит лирической композицией, эпатажное выступление от MARUV, хит "До мами" от TAYANNA, латиноамериканские мотивы от MICHELLE ANDRADE и многие другие известные хиты.