Каменских впервые рассказала о секретной свадьбе с Потапом в США и пожаловалась на мужа в быту

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица вспомнила, как три года назад расписалась с мужем в Лас-Вегасе

Потап и Настя Каменских в этом году отпраздновали первую годовщину свадьбы. Пара расписалась в Киеве 23 мая 2019 года и накануне рассекретила свои отношения, публично заявив о намерениях. Рэпер как-то намекнул, что эта свадьба была не единственной, а вот Настя в программе "Светская жизнь" была более откровенной и призналась, что первая роспись пары состоялась в Лас-Вегасе!

Певица впервые рассекретила информацию о свадьбе пары в США. Оказалось, за два года до официального торжества в Киеве влюбленные расписались в Лас-Вегасе.

"Первая свадьба была в Лас-Вегасе – я никогда об этом не рассказывала. А вторая - в Киеве", - заявила Настя удивленной Кате Осадчей.

Настя Каменских пришла в студии "Светской жизни" в лосинах и блузе со шлейфом (фото: instagram.com/svitsketv)

Алексей сделал Насте предложение, а через полугода пара попала на гастроли в Лас-Вегас и решила узаконить отношения. Это произошло три года назад. "Лешка подходит и говорит: "У тебя есть три часа". "На что?" "А у нас сейчас будет свадьба, вот так я решил!" - вспоминает артистка.

Певица зашла в соседний шоппинг-молл, где купила белое платье, а Потап в Лас-Вегасе расписался в шортах.

Также Настя рассказала, чем занималась в период самоизоляции на карантине. Оказалось, она наводила самостоятельно порядок в доме и не только. "Для меня уборка – это своего рода медитация. У меня появилось время на гараж, к которому я никак не могла добраться", - призналась хозяйственная артистка.

Настя Каменских "разбавила" черно-белый образ розовыми туфельками (фото: instagram.com/svitsketv)

Певица пожаловалась на рассеянность Потапа в быту, но эти маленькие недостатки она прощает мужу, ведь он – настоящий музыкальный гений.

"Алексей любит, где стоял, там и разделся. Меня в детстве научили выключать свет, воду, а Алексей может об этом спокойно забыть. Я ему каждый вечер говорю: "Пожалуйста, Лешка, выключи свет!" "Сколько ты будешь об этом говорить". Я ему, например, напишу, какие продукты надо купить в магазине. И когда он приезжает – ни одного продукта, которой написала. Почему? "Ты знаешь, я шел, создавал песню, слова, я так вижу". Он очень романтичный и всегда находится, как мне кажется, в космосе", - отзывается о муже Настя.

Настя Каменских и Потап скрыли от поклонников первую свадьбу (фото: instagram.com/kamenskux)

Еще одна болезненная тема в паре – это любовь певицы к фотографии, которую не разделяет Потап. Но предприимчивая Настя нашла выход из ситуации.

"У нас была очень болезненная тема, но потом я взяла тренога - штатив. У меня еще есть маленькая подсветка, потому что, например, в Мексике мы были в таком отеле, где вообще не было света – только свечи", - рассказала он.

Видео: YouTube/Светская жизнь

Ранее Настя Каменских показала нежное утреннее фото в одном легком халатике.

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Автор: Lite