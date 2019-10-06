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Каменских, Потап и Кароль повеселились на феерическом концерте "Время и Стекло"

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.10.2019 - 13:02
Каменских, Потап и Кароль повеселились на феерическом концерте "Время и Стекло"
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Надя Дорофеева и Позитив отыграли яркое шоу VISLOVO в Киеве

В субботу, 5 октября в киевском Дворце Спорта состоялась громкая музыкальная тусовка VISLOVO - группа "Время и Стекло" отыграла феерическое шоу, исполнив свои хиты и новые треки. Грандиозное событие посетили многие звезды шоу-бизнеса - к примеру, Тина Кароль, которая танцевала вместе с бывшей женой Потапа Ириной Горовой. Ну и конечно же сам продюсер Потап с нынешней супругой Настей Каменских.

Яркими фото рэпер поделился в Instagram, отметив, что "это было мировое шоу по всем статьям".

Каменских, Потап и Кароль повеселились на феерическом концерте &quot;Время и Стекло&quot;Каменских, Потап и Кароль повеселились на феерическом концерте &quot;Время и Стекло&quot;Фото: Потап на концерте Время и Стекло (instagram.com/realpotap)

Не стала отставать и Каменских, которая поделилась целой серией забавных селфи с мужем, сделанных в зеркале. Артисты выбрали яркую одежду, которая гармонировала друг с другом - так, Настя пришла в кожаной мини-юбке, ботфортах и кожаной куртке с красочными нашивками. В очень похожей куртке, а также клетчатых брюках и неизменной кепке был и Потап.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

"Мы сегодня с Лешкой так от#vislovo на концерте ВиС! Ребята, спасибо вам ооооогромное! Вы нереальные", - поделилась впечатлениями певица.

А вот Тина Кароль веселилась в цветастом платье и клетчатом плаще в компании своего пиар-директора и экс-супруги Потапа Ирины Горовой.

Каменских, Потап и Кароль повеселились на феерическом концерте &quot;Время и Стекло&quot;Каменских, Потап и Кароль повеселились на феерическом концерте &quot;Время и Стекло&quot;Фото: Тина Кароль на концерте Время и Стекло (instagram.com/tinakarol_fantina)

Надя Дорофеева же сменила несколько эффектных нарядов и вместе с Позитивом завела зал по полной.

Каменских, Потап и Кароль повеселились на феерическом концерте &quot;Время и Стекло&quot;Фото: Надя Дорофеева и Поизитив из группы Время и Стекло (instagram.com/positiff_mzg)

Фото: Надя Дорофеева (orest.com.ua)

Видео: участница группы Время и Стекло Надя Дорофеева (instagram.com/dorofeevafanpage)

Напомним, Надя Дорофеева в белье и ботфортах взбудоражила сеть пикантным фото.

К слову, Потап откровенно признался, что ему не нравится в отношениях с Настей Каменских.

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Новости Украины Настя КаменскихТина КарольВремя и Стекло
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