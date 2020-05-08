Камалия дала совет женщинам, стоит ли первой звонить мужчине

Камалия с мужем и дочками (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Камалия поделилась своими умозаключениями

Певица Камалия в прямом эфире в Инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», рассказала, когда стоит первой звонить мужчине.

Певица Камалия рассказала, стоит ли проявлять активность или лучше подождать, когда мужчина первым начнет действовать.

«Если у мужчины есть ваш номер, но телефон по-прежнему молчит, значит, не стоит звонить этому человеку. Во-первых, если мужчине безумно понравилась женщина, то он найдет все возможные пути, чтобы ее добиться. Во-вторых, так женщина набивает себе цену, – сказала певица в прямом эфире «Зіркового шляху». – Не нужно никогда бегать за мужчиной и стоит относиться к нему даже с холодком. Должна быть игра. Он охотник и любит, чтобы каждый раз было на нерве. Потому что если мужчина чувствует, что вы уже его, то расслабляется и начинает смотреть в сторону других женщин. Поэтому нужно быть загадкой и хитрой лисой, чтобы ему всегда хотелось за вами поохотиться».

По словам певицы, можно позвонить понравившемуся вам человеку разве что в одном случае.

«Если по каким-то причинам мужчина дал номер и попросил позвонить, а вы не оставили ему свой, тогда – да, в таком случае можно его набрать. И то не сразу, пусть помучается, – сказала Камалия подписчицам «Зіркового шляху». – А если у него есть ваш номер, но он вам не позвонил, значит, не настолько он вами увлекся. И не стоит звонить, унижаться и бегать за ним. Ничего хорошего из этого не получится».

Во время эфира Камалия рассказала, что самый дорогой подарок, который сделал ей муж, – это их дети. Мохаммад Захур во всем поддерживает любимую жену, восхищается ее творческими успехами и с удовольствием поддерживает проекты певицы.

«Мужчина должен любить больше, чем женщина, – сказала Камалия «Зірковому шляху». – Вы должны ему безумно нравиться. Тогда складываются хорошие отношения».