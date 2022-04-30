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KALUSH Orchestra сняли новый клип к хиту "Стефанія": посмотрите его обязательно (видео)

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 17:05
KALUSH Orchestra сняли новый клип к хиту "Стефанія": посмотрите его обязательно (видео) Фото: KALUSH Orchestra сняли новый клип к песне Стефания (volyn com ua)
Автор: Анна Шиканова

KALUSH Orchestra, которые в 2022 году будут представлять Украину на международном конкурсе Евровидение, сняли новый клип к своему хиту "Стефанія". Этот клип был записан в Доме ученых во Львове, специально для вечеринки "Дом Евровидение".

Видео уже разместили на официальном YouTube-канале Евровидение.

Первые кадры видеоролика сразу поражают – музыканты входят в зал Дома ученых, где на полу разложены матрасы с постелью. Это символизирует прием вынужденных переселенцев, которые ищут убежища в городах Украины от российских обстрелов и бомбежек.

Также музыканты немного поменяли и звучание мелодии к композиции "Стефанія". В начале песни теперь отчетливо звучат цимбалы. А далее – изменена барабанная партия. В целом вся песня звучит иначе.

Новое звучание хита "Стефанія" пришлось по вкусу и многочисленным поклонникам. Они отметили в комментариях, что в такой варианте песня звучит более интересно.

  • В этой версии мелодия более сладкая и вызывающая мурашки по коже, чем в оригинале. Удачи, ребята, привет из Турции!
  • Матрасы на полу во Львове… Этот символизм бьет в самое сердце. Спасибо, ребята, за отличную версию! Удачи вам.
  • Я слышала боль в их голосах, и это в сочетании с жуткой минималистичностью исполнения вызвало у меня мурашки по коже.
  • Абсолютно удивительно во всех возможных отношениях. Удачи в Турине.
  • Эта версия воспринимается по-другому. У меня сердце разрывается, слезы на глазах, хотя слышала песню уже много раз.

Кстати, победу Украине на Евровидении прогнозируют практически все букмекеры

KALUSH Orchestra сняли новый клип к хиту &quot;Стефанія&quot;: посмотрите его обязательно (видео)

Напомним, ранее мы сообщали о том, букмекеры обновили прогноз по победителю Евровидения 2022.

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