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Какой симпатяга! Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой сына-подростка

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.06.2020 - 20:34
Какой симпатяга! Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой сына-подростка
Круз и Бруклин Бекхэмы (фото: instagram.com/cruzbeckham)

Звезда продолжает делиться снимками

Виктория Бекхэм обожает свою семью. Не меньше, чем новостями о своих брендах, она любит делиться снимками с любимым мужем, а также четырьмя детьми. Особенно часто она постит общие фото с праздников и различных мероприятий. Но иногда она показывает отдельные кадры с каждым своим ребенком отдельно.

В этот раз вечно молодая Виктория опубликовала фото Круза – вернее, парень сам запостил фото, а сама она только сделала репорст в сториз. На снимке мальчик, которому зимой исполнилось 15 лет, выглядит уже совсем взрослым. Подписчики парня, которых у него почти 2 миллиона, буквально засыпали его комментариями. «Такой красавчик», «уже такой взрослый», «симпатяга», «весь в маму», – не могут налюбоваться поклонники звездной семьи.

Какой симпатяга! Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой сына-подросткаКруз растет красавцем (фото: instagram.com/cruzbeckham)

К слову, Круз очень активен в сети и часто демонстрирует забавные фото с Викторией и отцом – экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом. Не так давно он показала снимок, сделанный в детстве, где он позирует на руках у мамы. А позже взорвал сеть кадром из личного архива, на котором Виктория широко улыбается. «Конечно, моя мама улыбается», – написал парень.

Какой симпатяга! Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой сына-подросткаВиктория со средним сыном (фото: instagram.com/cruzbeckham)

Напомним, Виктория в сети заслужила славу настоящей «Царевны Несмеяны». Все дело в том, что она якобы редко улыбается на фото. Забавно, что сама дизайнер часто иронизирует над подобными заявлениями, называя себя в шутку «женщиной, которая никогда не смеется». Однажды она записала видео, где ответила на самые частые вопросы о себе, которые гуляют в сети. О том, какая она в жизни, супруга Дэвида Бекхэма также рассказала подробнее. "Добрая, хорошая мама, я могу быть веселой и прикольной… Внезапно? Да, так и есть", – сказала знаменитая икона стиля.

Также недавно Виктория показала, какой красавицей растет ее дочь – 8-летняя Харпер Севен. Фатаны остались в восторге от того, как заметно подросла девочка и какая она милая. Многие сошлись во мнении, что девочка очень похожа на Дэвида Бекхэма.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Виктория Бекхэм
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