"Какой он прекрасный!" Оля Полякова пришла в восторг от сына Анны Седоковой

Певица поделилась новыми фото подросшего сына Гектора
Анна Седокова гордится своей аппетитной фигурой и регулярно демонстрирует ее, чем нередко вызывает негативную реакцию в сети. Некоторые подписчики считают, что ей не пристало слишком уж оголяться, ведь она мать троих детей. Однако певица с ними не согласна и уверена, что это не должно мешать женщина показывать свою привлекательность и наслаждаться жизнью. При этом детишек она тоже показывает. Так, артистка опубликовала подборку новых фото трехлетнего сыночка Гектора в своем Instagram.
На снимках малыш запечатлен за столом с коробочкой чипсов - на разных кадрах фотограф поймал самые разные эмоции на лице ребенка. То он серьезен и задумчив, то улыбается, то явно чем-то возмущен или удивлен.
"Выбираем #moodoftheday by Héctor! Кто ты сегодня? 1-2–3-4-5? Я всегда 1 или 2", - прокомментировала Седокова.
Фото: сын Анны Седоковой Гектор (instagram.com/annasedokova)
Милые снимки не оставили равнодушным никого - даже звездную коллегу Анны, известную певицу Олю Полякову.
"Какой он прекрасный!" - оставила она восторженный комментарий.
Отметим, что Полякова и сама любительница обнажиться в сети, при этом артистка воспитывает двоих дочерей.
Остальные пользователи сети поспешили присоединиться к ней и оставили множество умиленных отзывов о малыше Гекторе.
Напомним, ранее Анна Седокова рассказала об отдыхе на море с тремя детьми.
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Кстати, Анна Седокова с дочкой Алиной "зажгли" под песню Монатика.