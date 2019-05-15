"Какой он прекрасный!" Оля Полякова пришла в восторг от сына Анны Седоковой

Фото: Анна Седокова с сыном (instagram.com/annasedokova)

Певица поделилась новыми фото подросшего сына Гектора

Анна Седокова гордится своей аппетитной фигурой и регулярно демонстрирует ее, чем нередко вызывает негативную реакцию в сети. Некоторые подписчики считают, что ей не пристало слишком уж оголяться, ведь она мать троих детей. Однако певица с ними не согласна и уверена, что это не должно мешать женщина показывать свою привлекательность и наслаждаться жизнью. При этом детишек она тоже показывает. Так, артистка опубликовала подборку новых фото трехлетнего сыночка Гектора в своем Instagram.

На снимках малыш запечатлен за столом с коробочкой чипсов - на разных кадрах фотограф поймал самые разные эмоции на лице ребенка. То он серьезен и задумчив, то улыбается, то явно чем-то возмущен или удивлен.

"Выбираем #moodoftheday by Héctor! Кто ты сегодня? 1-2–3-4-5? Я всегда 1 или 2", - прокомментировала Седокова.

Фото: сын Анны Седоковой Гектор (instagram.com/annasedokova)

Милые снимки не оставили равнодушным никого - даже звездную коллегу Анны, известную певицу Олю Полякову.

"Какой он прекрасный!" - оставила она восторженный комментарий.

Отметим, что Полякова и сама любительница обнажиться в сети, при этом артистка воспитывает двоих дочерей.

Остальные пользователи сети поспешили присоединиться к ней и оставили множество умиленных отзывов о малыше Гекторе.

"Він на всіх красавчик"

"Как будто он похож на Ивана Дорна))"

"Анна, у вас потрясающей красоты малыш"

"Моника и Гектор похожи на вас! Только Алина на папу))"

"Рожайте еще) у вас такие прекрасные дети получаются"

"Хороший пупсик"

"Какой же он красивенный"

"Какой он сладенький"

"Кукусик"

"Какой же он красавчик"

"Какой большой уже мальчуган!"

"Апельсинчик))"

"Золотой ребёнок, красавчик, эмоциональный, мамина генетика"

Напомним, ранее Анна Седокова рассказала об отдыхе на море с тремя детьми.

Мы также писали, что полуобнаженная Анна Седокова взволновала сеть пикантным фото.

Кстати, Анна Седокова с дочкой Алиной "зажгли" под песню Монатика.