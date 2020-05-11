Какой мужчина растет! Жена Влада Ямы показала редкое фото с подросшим сыном

В День матери Лилиана порадовала поклонников нежным кадром
Влад Яма на карантине наслаждается временем с любимой семьей - женой Лилианой и сыночком Леоном. Пара снимается в онлайн-фотосессиях, устраивает веселые танцы и тренировки и признается, что самоизоляция пошла их отношениям только на пользу! Лицо сына они предпочитают пока что не показывать публике, так что мальчик редко появляется на фото, да и то обычно спиной. Однако в честь Дня матери, что отмечается 10 мая, супруга хореографа побаловала поклонников редким фото с подросшим малышом.
На снимке Леон запечатлен в профиль, так что частично можно рассмотреть его черты лица. Малыш держится за руки и нежно целуется с мамой, которая присела для этого на корточки. Лилиана одета в белое платье-рубашку с широким поясом, а на ногах у нее туфли-лодочки бежевого цвета. Сыночек же в шортах, рубашке с принтом и кроссовках.
"Вот почему сегодня и мой Праздник! Всех Мам с Праздником!" - душевно написала счастливая мама Леона.
Фото: Лилиана Яма с сыном Леоном (instagram.com/liliya_yama)
Муж и отец не удержался от трогательного комментария.
"Мои!!!" - написал Яма, добавив много смайликов с сердечками.
Пользователи сети засыпали Лилиану растроганными комментариями и поздравлениями с праздником всех матерей.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliya_yama)
Напомним, Влад Яма высказался о внезапном предложении от Могилевской и интиме с женой.