Какой красивый: Ирина Билык показала, как развлекает сына во время карантина

Певица отправилась с малышом на прогулку на улице
Украинская поп-дива Ирина Билык из-за карантина вынуждена была отменить серию своих концертов по Украине. Однако певица не унывает и находит плюсы в каждой ситуации - так, сейчас у нее появилась возможность больше времени проводить со своими детьми. Напомним, что у 49-летней звезды двое сыновей - старшему Глебу уже 20 лет, а младшему Табризу от брака с продюсером и художником Асланом Ахмадовым всего четыре.
На своей странице в Instagram Ирина показала, как они с малышом проводят время - мама с сыном отправились на прогулку подышать свежим воздухом. Довольный Табриз запечатлен за рулем игрушечного автомобиля. При этом заботливая мама тепло одела его в куртку и шапочку.
"Очень рада, что наконец-то могу уделить предостаточно времени своим любимым сыновьям - Глебу и Табризу. А кому вы посвящаете своё свободное время в период карантина?" - написала Билык под публикацией.
Фото: Ирина Билык на прогулке с сыном Табризом (instagram.com/bilyk_iryna)
Подписчики певицы принялись рассказывать о своих буднях на карантине и отметили, что Табриз растет настоящим красавчиком.
Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)
Напомним, что Ирина Билык растрогала нежностью с мужем Асланом, который помогает ей в организации концертного шоу.