Какое счастье! Елена Кравец умилила фото спящих двойняшек и сделала необычное признание

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Первая леди "Женского квартала" поделилась опытом, как уложить малышей спать

Елена Краец недавно сделала чистосердечное признание – она с большой семьей сбежала из Киева в Одессу, ведь столица еще менее двух недель назад задыхалась в дыму, поэтому первая леди студии "Квартал 95" приняла решение увезти детей (дочь Машу и близнецов Каю и Ваню) к морю. Маленьким непоседам полезно было подышать целебным воздухом, а их мама не упустила возможность сделать пару кадров. Детки стали чаще появлятся на странице шоувумен в Instagram. Так, Елена даже решилась показать милый кадр со спящими малышами.

На фото двойняшки Катя и Ваня, которым вскоре исполниться 4 года, крепко спят в постели, обняв смешного плюшевого кота. А вот их маме пришлось непросто, пока она уложила своих непосед в кровать.

"Фух... Спят, наконец-то. Три сказки, два компота, снова книжка, выбор "а с кем я буду спать?!" и долгий поиск любимого толстого кота... Потом снова "почитай" и "мам, мне надо рассказать тебе секрет..". В общем, вырубились. Но, ребята, какие же крутые детские книжки сейчас! Признаюсь честно, я фанат детской литературы. Некоторые книги покупаю как будто малышам на будущее, но на самом деле - себе сегодняшней. И решила, что хочу поделиться с вами и вашими гномиками своими находками! Так что почитаю завтра одну отличную историю", - пообещала Елена.

Фото: двойняшки Елены Кравец (instagram.com/lennykravets)

Подписчики главной "квартальщицы" пришли в восторг от ее идеи, а отдельного восхищения заслужил трогательный снимок деток.

Какие милашки

Спят усталые детишки

Супер, пусть растут здоровыми и счастливыми

Котики

Какое счастье!

Які славнючі

Здоровья и счастья малышкам!

Какие сладкие детки

Такие милашки. Вот только сейчас наши детки получают то внимание, которое мы как бы немного недодали. А сейчас они этим вниманием наслаждаются. И это я вижу по своих родных

Мимишное счастье

Скриншот комментариев

Ранее Елена Кравец похвасталась фото от сыночка Вани. Мальчик сделал кадр с мамой и показал, как именно он ее видит.