Какое же это счастье: Регина Тодоренко поделилась милым видео с дня рождения сына

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Звездные родители устроили малышу панда-вечеринку

Регина Тодоренко и Влад Топалов чуть более года назад впервые стали родителями - 5 декабря на свет появился их сыночек Михаил, которого в семье ласково зовут Майклом. В день рождения малыша звездные родители трогательно поздравили его в сети и поделились милыми фото с ребенком, однако лишь сейчас телеведущая раскрыла, как же отметили важную дату. На своей странице в Instagram она опубликовала милое и веселое видео с вечеринки для Майкла.

Как призналась Регина, они с Владом не очень разбираются в детских праздниках, поэтому это вызвало у них некоторые затруднения, однако в итоге они нашли прекрасных помощников и устроили вечеринку с пандами - panda party.

В ролике видно, как переодетые в панд аниматоры развлекают гостей - как взрослых, так и маленьких. Конечно же, больше всего внимания досталось имениннику и его родителям - к слову, на видео видно, как Майкл ходит.

Видео: Регина Тодоренко и Влад Топалов отпраздновали день рождения сына Майкла (instagram.com/reginatodorenko)

"СОВСЕМ недавно Майклу исполнился 1 год. Я хочу поблагодарить каждого из вас за тёплые пожелания, поддержку и такую необъятную любовь. Я знаю, что он скоро вырастет, и мы вместе обязательно перечитаем все, что вы нажелали малышу. Мы с ВМ совсем не разбираемся в детских праздниках, хотя у нас много сестер, братьев, крестников, но, оказалось, мы - профаны, которые понятия не имеют о предпочтениях детей. НО МЫ НАУЧИМСЯ! И тут я познакомилась с ребятами, которые взяли ситуацию в свои руки и подготовили такой праздник, о котором я в свои 29 лет не могла мечтать. Какое же это счастье, когда дети играют, резвятся, счастливые бегают с аниматорами, вдохновенно смотрят спектакль , который подготовили ребята, радуются гигантскому шоу мыльных пузырей. А ещё забавнее смотреть на ВЗРОСЛЫХ, которые по указанию аниматоров задорно прыгают-скачут-ползают со своими детьми. Хочется больше таких моментов, чтоб даже самый старший в семье мог на часок вернуться в детство. Такие праздники объединяют семью, сплачивают ее. Спасибо вам за безупречную организацию, счастливых детей и спокойных родителей!" - поделилась эмоциями Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Растроганные поклонники радуются счастью Регины и Влада и вновь поздравляют малыша с днем рождения.

Уже год, ураааа!!!) ростите здоровенькие!!!!

Расти здоровым и счастливым малыш

Уже год?????? А чего как быстро то???? Поздравляю!!!! Пусть Майкл растет сильным и здоровым на радость родителям

с днём варенья Майкл!!!

Какой красивый и веселый праздник получился! Можно просматривать вечно, как в сказке!!! Поздравляю родителей с малышом, это большое событие в вашей семье!!! Любви и здоровья!!!

С днем рождения Майкла !!!

Так быстро время летит, вот только недавно рассматривала твои фотки с пузенькой, а вы уже год отмечаете! Здоровья малышу и тебе!

Вы очень милые

Боже как приятно смотреть на вашу семью!Радуюсь искренне за вас!

Счастливые такие))

Очень круто, поздравляю Майкла ещё раз с такими любящими и заботливыми родителями

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Влад Топалов рассказал, чем его покорила Регина Тодоренко.