ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Какое же это счастье: Регина Тодоренко поделилась милым видео с дня рождения сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.12.2019 - 09:45
Какое же это счастье: Регина Тодоренко поделилась милым видео с дня рождения сына
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Звездные родители устроили малышу панда-вечеринку

Регина Тодоренко и Влад Топалов чуть более года назад впервые стали родителями - 5 декабря на свет появился их сыночек Михаил, которого в семье ласково зовут Майклом. В день рождения малыша звездные родители трогательно поздравили его в сети и поделились милыми фото с ребенком, однако лишь сейчас телеведущая раскрыла, как же отметили важную дату. На своей странице в Instagram она опубликовала милое и веселое видео с вечеринки для Майкла.

Как призналась Регина, они с Владом не очень разбираются в детских праздниках, поэтому это вызвало у них некоторые затруднения, однако в итоге они нашли прекрасных помощников и устроили вечеринку с пандами - panda party.

В ролике видно, как переодетые в панд аниматоры развлекают гостей - как взрослых, так и маленьких. Конечно же, больше всего внимания досталось имениннику и его родителям - к слову, на видео видно, как Майкл ходит.

Видео: Регина Тодоренко и Влад Топалов отпраздновали день рождения сына Майкла (instagram.com/reginatodorenko)

"СОВСЕМ недавно Майклу исполнился 1 год. Я хочу поблагодарить каждого из вас за тёплые пожелания, поддержку и такую необъятную любовь. Я знаю, что он скоро вырастет, и мы вместе обязательно перечитаем все, что вы нажелали малышу. Мы с ВМ совсем не разбираемся в детских праздниках, хотя у нас много сестер, братьев, крестников, но, оказалось, мы - профаны, которые понятия не имеют о предпочтениях детей. НО МЫ НАУЧИМСЯ! И тут я познакомилась с ребятами, которые взяли ситуацию в свои руки и подготовили такой праздник, о котором я в свои 29 лет не могла мечтать. Какое же это счастье, когда дети играют, резвятся, счастливые бегают с аниматорами, вдохновенно смотрят спектакль , который подготовили ребята, радуются гигантскому шоу мыльных пузырей. А ещё забавнее смотреть на ВЗРОСЛЫХ, которые по указанию аниматоров задорно прыгают-скачут-ползают со своими детьми. Хочется больше таких моментов, чтоб даже самый старший в семье мог на часок вернуться в детство. Такие праздники объединяют семью, сплачивают ее. Спасибо вам за безупречную организацию, счастливых детей и спокойных родителей!" - поделилась эмоциями Тодоренко.

Какое же это счастье: Регина Тодоренко поделилась милым видео с дня рождения сына

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Растроганные поклонники радуются счастью Регины и Влада и вновь поздравляют малыша с днем рождения.

  • Уже год, ураааа!!!) ростите здоровенькие!!!!
  • Расти здоровым и счастливым малыш
  • Уже год?????? А чего как быстро то???? Поздравляю!!!! Пусть Майкл растет сильным и здоровым на радость родителям
  • с днём варенья Майкл!!!
  • Какой красивый и веселый праздник получился! Можно просматривать вечно, как в сказке!!! Поздравляю родителей с малышом, это большое событие в вашей семье!!! Любви и здоровья!!!
  • С днем рождения Майкла !!!
  • Так быстро время летит, вот только недавно рассматривала твои фотки с пузенькой, а вы уже год отмечаете! Здоровья малышу и тебе!
  • Вы очень милые
  • Боже как приятно смотреть на вашу семью!Радуюсь искренне за вас!
  • Счастливые такие))
  • Очень круто, поздравляю Майкла ещё раз с такими любящими и заботливыми родителями

Какое же это счастье: Регина Тодоренко поделилась милым видео с дня рождения сына

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Влад Топалов рассказал, чем его покорила Регина Тодоренко.

Не иду по трупам: Регина Тодоренко призвала научиться радоваться за других Вот это растяжка! Регина Тодоренко в купальнике занялась йогой на Бали
Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренкосын
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь