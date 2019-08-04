ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Какие мужчины!" Маша Ефросинина позабавила редким кадром мужа с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.08.2019 - 22:06
"Какие мужчины!" Маша Ефросинина позабавила редким кадром мужа с сыном
Маша Ефросинина порадовала поклонников семейным снимком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Маша Ефросинина показала поклонникам, как с семьей проводит покупки в выходной

Популярная телеведущая Маша Ефросинина не часто показывает свою семью, но сегодня, 4 августа, она выставила на своей странице в Instagram новое фото вместе с сыном и мужем.

Снимок сделан в одном и торговых центров. На фото муж Ефросининой везет в коляске их сына, который надел полицейскую форму.

&quot;Какие мужчины!&quot; Маша Ефросинина позабавила редким кадром мужа с сыном

Маша Ефросинина порадовала поклонников семейным снимком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Что у вас сегодня по покупкам?" - подписала фото телеведущая.

Пользователи сети также прокомментировали фотографию Ефросининой.

  • Наверное, встречая в Киеве такого полицейского, все уже знают кто этот серьезный мальчик;
  • Вот это парень – даааа;
  • Почем нынче маленькие полицейские?
  • Красивая семья!!!
  • Саша такой забавный, класс. Пусть его мечта сбудется, будет самым лучшим полицейским;
  • Скоро подрастет настоящий полицейский и покажет пример нынешним;
  • Какие мужчины;
  • Вообще крутяк. Боюсь сыну показывать.

&quot;Какие мужчины!&quot; Маша Ефросинина позабавила редким кадром мужа с сыном

&quot;Какие мужчины!&quot; Маша Ефросинина позабавила редким кадром мужа с сыном

&quot;Какие мужчины!&quot; Маша Ефросинина позабавила редким кадром мужа с сыном

&quot;Какие мужчины!&quot; Маша Ефросинина позабавила редким кадром мужа с сыном

&quot;Какие мужчины!&quot; Маша Ефросинина позабавила редким кадром мужа с сыном

&quot;Какие мужчины!&quot; Маша Ефросинина позабавила редким кадром мужа с сыном

Скриншоты с Instagram

Напомним, что стильная Маша Ефросинина восхитила стрит-стайл образом в наряде от PRADA, в котором она прошлась по улицам города.

Ранее сообщалось о том, что Маша Ефросинина в роскошном красном платье восхитила длинными ногами. При этом поклонники телеведущей наградили ее комплиментами, и отметили ее бесконечные ноги и то, что красный цвет ей к лицу.

Мы также писали о том, что счастливая Маша Ефросинина покорила сеть яркими семейными фотографиями. Телеведущая показала как она весело проводит время с мужем и сыном.

"Селфи натур": Маша Ефросинина без косметики взбудоражила сеть жалобами Маша Ефросинина сверкнула длинными ножками на пляже Ибицы
Новости Украины шоубизМаша Ефросинина
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь