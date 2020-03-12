Какие все красивые: Светлана Лобода показала редкое фото с мамой и сестрой

Фото: Светлана Лобода с мамой (instagram.com/lobodaofficial)

Певица трогательно поздравила любимую маму Наталью с днем рождения

Светлана Лобода не так уж часто балует поклонников семейными кадрами - чаще всего в объектив камеры попадает старшая дочь певицы Ева, которая с удовольствием фотографируется вместе с мамой. Младшую Тильду артистка стала показывать немного чаще, но лишь со спины или сбоку - она предпочитает пока что скрывать лицо малышки. 12 марта отмечает день рождения мама знаменитости Наталья, в честь чего Светлана поделилась в Instagram редкими семейными кадрами и поздравила родного человека.

Исполнительница опубликовала кадр из более ранней фотосессии, на котором запечатлено три поколения их семьи - мама Наталья, она и ее сестра Ксения и дочь певицы Ева. Все они нарядно одеты и красиво позируют рядышком друг с другом.

Лобода показала также и другие кадры - к примеру, своих родителей, при этом ее мама держит букет цветов.

Фото: Светлана Лобода с родными (instagram.com/lobodaofficial)

Кроме того, можно увидеть фото с летнего отдыха со Светланой, ее мамой и дочкой, и другие очаровательные снимки.

Фото: Светлана Лобода с родными (instagram.com/lobodaofficial)

"дорогая наша, любимая мамочка. Я поздравляю тебя с Твоим Днём!! мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься ... Пусть так будет всегда!! Береги себя и будь пожалуйста здорова!!!! и хорошего тебе дня сегодня. мы тебя любим", - душевно поздравила маму артистка.

Подписчики Лободы поспешили присоединиться к поздравлениям и засыпали ее маму теплыми пожеланиями и комплиментами.

Какая красивая и молодая мамочка!!! Здоровья ей крепкого

С днём рождения, такие вы все красивые !!!!!!!! Так держать, глаз не оторвать. весёлого вечера

Красивая мама.

Какая молодая и красивая мама!!

Мамочка супер

С днём рождения вашу мамочку здоровья

Мама очень милая и красивая

Какие все красивые. Берегите себя и мамочку

Мама-красотка! Теперь верю,что Лобода-Натурэль

Как все похожи, прелести!

Какая она у вас красавица и выглядит свежо

У вас шикарная мама! Счастья, крепкого здоровья

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, Светлана Лобода похвасталась новой прической и стальным прессом на ярких фото.