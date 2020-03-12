Какие все красивые: Светлана Лобода показала редкое фото с мамой и сестрой

Певица трогательно поздравила любимую маму Наталью с днем рождения
Светлана Лобода не так уж часто балует поклонников семейными кадрами - чаще всего в объектив камеры попадает старшая дочь певицы Ева, которая с удовольствием фотографируется вместе с мамой. Младшую Тильду артистка стала показывать немного чаще, но лишь со спины или сбоку - она предпочитает пока что скрывать лицо малышки. 12 марта отмечает день рождения мама знаменитости Наталья, в честь чего Светлана поделилась в Instagram редкими семейными кадрами и поздравила родного человека.
Исполнительница опубликовала кадр из более ранней фотосессии, на котором запечатлено три поколения их семьи - мама Наталья, она и ее сестра Ксения и дочь певицы Ева. Все они нарядно одеты и красиво позируют рядышком друг с другом.
Лобода показала также и другие кадры - к примеру, своих родителей, при этом ее мама держит букет цветов.
Фото: Светлана Лобода с родными (instagram.com/lobodaofficial)
Кроме того, можно увидеть фото с летнего отдыха со Светланой, ее мамой и дочкой, и другие очаровательные снимки.
Фото: Светлана Лобода с родными (instagram.com/lobodaofficial)
"дорогая наша, любимая мамочка. Я поздравляю тебя с Твоим Днём!! мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься ... Пусть так будет всегда!! Береги себя и будь пожалуйста здорова!!!! и хорошего тебе дня сегодня. мы тебя любим", - душевно поздравила маму артистка.
Подписчики Лободы поспешили присоединиться к поздравлениям и засыпали ее маму теплыми пожеланиями и комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода похвасталась новой прической и стальным прессом на ярких фото.