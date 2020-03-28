"Какая лапочка": Alyona Alyona поразила детскими фото и рассказом о грозном петухе

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Украинская рэперша поделилась воспоминаниями о своем детстве в селе

Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, умеет повеселить своих поклонников и поднять им настроение. Сидя дома на карантине, артистка решила попробовать себя в танцах на пилоне и позабавила сеть видеороликом из серии "ожидание и реальность", где устроила танец с торшером. К слову, девушка абсолютно не стесняется своих пышных форм и нередко публикует фото в купальнике. А на новых кадрах Алена показала, какой она была в детстве, а заодно поделилась воспоминаниями о ранних годах в селе.

Рэперша опубликовала несколько архивных фото, на которых она еще совсем малышка. Так, на первом фото Alyona Alyona позирует возле новогодней елки в милом костюме лисы.

Фото: Alyona Alyona в детстве (instagram.com/alyona.alyona.official)

А на втором она предстала в костюме сиреневого цвета и белых колготах, а также с короткой стрижкой. Будущая звезда стоит во дворе дома и держит в руках любимую игрушку.

Фото: Alyona Alyona в детстве (instagram.com/alyona.alyona.official)

Также артистка разместила сделанный в наши дни снимок, где она запечатлена со своей подругой детства Яной.



Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Исполнительница поделилась забавной историей о злом петухе, который всех терроризировал, однако в конце птицу постила заслуженная кара.

"Усі знають, що я родом з села. І як і всі односельчани ми тримали хазяйство — кролів, курей та свиней. І в нас був добротний гарний півень. Він топтав і наших курей, і сусідських. І ганяв усіх: як чужих півнів чи тварин, так і людей, що приходили в гості. А особливо дітей. Варто було йому почути скрип калітки, як він здіймався і, біжучи-підлітаючи, прямував клювати кожного вхожого в двір. Важко було прошмигнути непоміченими. Гірше собаки, чесно.

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Одного разу до мене в гості прийшла подруга Яна зі скакалкою. Ми вирішили пограти в нашу тоді улюблену гру, стрибаючи і змагаючись (не пам’ятаю як називається). Втративши пильність на деякий час, ми почули, як з городу несеться шум і ґвалт — півень почув плескіт резинки об бетон і вже нісся атакувати. Я швидко залетіла в сарай, а Яна вирішила лізти через забор. Там він її і настиг. Клюнув у ногу пару разів. І пішов спокійно з почуттям виповненого зобов’язання. Через пару днів ми відмічали мій день народження і вся вулиця сидячи за столом святкувала зверження тирана. Хоча шрами залишилися у кожного. А які тварини кусали вас у дитинстві?" - вспомнила о юных годах Алена.

Пользователи сети тут же принялись делиться своими историями из детства и умиляться маленькой Аленке.

Індики, відчуття, що і досі їх боюсь. І Гуси не раз гнались за мною

Вторая фотка - просто чудо. Меня кусал двоюродный брат

Гуси та індики

Первое фото - зачётное, смешная такаЯ

В мене теж був півень я його боявся

Гра в скакалки називається 9-10!

На первой фото ты персик, на второй - сливка

Яка ж ви класнюча!!!

Гарна дівчинка ))

Гарна фотка

яка пухтулька маленька

Яка лапочка

В нас теж було своє хозяйство і найбільше мені допікали ті злощасні кури. досі боюся пернатих нагетсів

Какая бусинка

Зверження тирана

Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, ранее Alyona Alyona развеселила сеть, не побоявшись показать второй подбородок.