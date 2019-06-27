Какая красотка! Звезда НеАнгелов показала свой жаркий отдых в Одессе

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Артистка отлично проводит время в курортном городе

На днях украинская группа НеАнгелы давала концерт в Одессе и, судя по всему, одна из солисток решила остаться подольше в курортном городе и насладиться пляжным отдыхом. На своей странице в Instagram Вика показала, как проводит время на побережье, а также восхитила поклонников точеной фигурой.

Артистка опубликовала жаркое фото, на котором она в черном бикини сидит на камнях у воды, подперев голову рукой и задумчиво глядя вдаль.

"Пополнила альбом новым снимком. В Одессе огромное количество уникальных и живописных мест с морскими пейзажами", - поделилась певица.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Ранее она также показала веселые развлечения в бассейне со своим братом.

"Тот случай, когда встретилась с любимым братом из Харькова в любимой Одессе. Жемчужина у моря объединяет. Вспомнили детство, забралась к нему на плечи и как сиганула....!!! Какие водные забавы нравятся вам?" - написала Вика.

Фото: Виктория Смеюха с братом (instagram.com/vikanablack)

Кроме того, она покаталась на колесе обозрения и прогулялась по городу в стильном наряде - исполнительница примерила мини-юбку с геометрическим принтом и черную футболку. оформленную сеточкой в районе плеч.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Ввысь к самой себе! Вверх к своей звезде!!! НЕТ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ЛИЧНЫХ ВЫСОТ, КТО ВЕРИТ В ЧУДО - ТОТ СЧАСТЬЕ НАЙДЕТ!" - отметила Вика.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Поклонники поспешили оставить свои отзывы, оставив множество комплиментов и восторгаясь фигурой красотки.

Вижу Одесса ваша

Похожа на русалку

Красавица

Богиня

Какой портрет, красивый пейзаж, как на картине!!!

Сексуальная такая

Ваааау офигенная

Дуже класна, фігура просто бомба

Отличная фигура

Загар красивый))

Идеально!

Какая красотка! Загляденье

Русалка

Вика, красивый пейзаж на фоне пальмы, затмила его своим очарованием

Хорошеешь и хорошеешь

Какая прелесть

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Слава и Вика из НеАнгелов восхитили роскошными фигурами в купальниках.

Ранее Слава Каминская из НеАнгелов вызвала восторг в сети фото 3-летней дочери Лауры.

Также Слава из НеАнгелов покорила цветущим внешним видом, а поклонники отметили, что артистка даже заметно преобразилась и помолодела.