Какая красотка! Звезда НеАнгелов показала свой жаркий отдых в Одессе

Артистка отлично проводит время в курортном городе
На днях украинская группа НеАнгелы давала концерт в Одессе и, судя по всему, одна из солисток решила остаться подольше в курортном городе и насладиться пляжным отдыхом. На своей странице в Instagram Вика показала, как проводит время на побережье, а также восхитила поклонников точеной фигурой.
Артистка опубликовала жаркое фото, на котором она в черном бикини сидит на камнях у воды, подперев голову рукой и задумчиво глядя вдаль.
"Пополнила альбом новым снимком. В Одессе огромное количество уникальных и живописных мест с морскими пейзажами", - поделилась певица.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Ранее она также показала веселые развлечения в бассейне со своим братом.
"Тот случай, когда встретилась с любимым братом из Харькова в любимой Одессе. Жемчужина у моря объединяет. Вспомнили детство, забралась к нему на плечи и как сиганула....!!! Какие водные забавы нравятся вам?" - написала Вика.
Фото: Виктория Смеюха с братом (instagram.com/vikanablack)
Кроме того, она покаталась на колесе обозрения и прогулялась по городу в стильном наряде - исполнительница примерила мини-юбку с геометрическим принтом и черную футболку. оформленную сеточкой в районе плеч.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
"Ввысь к самой себе! Вверх к своей звезде!!! НЕТ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ЛИЧНЫХ ВЫСОТ, КТО ВЕРИТ В ЧУДО - ТОТ СЧАСТЬЕ НАЙДЕТ!" - отметила Вика.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Поклонники поспешили оставить свои отзывы, оставив множество комплиментов и восторгаясь фигурой красотки.
Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)
Напомним, Слава и Вика из НеАнгелов восхитили роскошными фигурами в купальниках.
Ранее Слава Каминская из НеАнгелов вызвала восторг в сети фото 3-летней дочери Лауры.
Также Слава из НеАнгелов покорила цветущим внешним видом, а поклонники отметили, что артистка даже заметно преобразилась и помолодела.