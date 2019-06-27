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Какая красотка! Звезда НеАнгелов показала свой жаркий отдых в Одессе

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.06.2019 - 17:32
Какая красотка! Звезда НеАнгелов показала свой жаркий отдых в Одессе
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Артистка отлично проводит время в курортном городе

На днях украинская группа НеАнгелы давала концерт в Одессе и, судя по всему, одна из солисток решила остаться подольше в курортном городе и насладиться пляжным отдыхом. На своей странице в Instagram Вика показала, как проводит время на побережье, а также восхитила поклонников точеной фигурой.

Артистка опубликовала жаркое фото, на котором она в черном бикини сидит на камнях у воды, подперев голову рукой и задумчиво глядя вдаль. 

"Пополнила альбом новым снимком. В Одессе огромное количество уникальных и живописных мест с морскими пейзажами", - поделилась певица.

Какая красотка! Звезда НеАнгелов показала свой жаркий отдых в Одессе

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Ранее она также показала веселые развлечения в бассейне со своим братом.

"Тот случай, когда встретилась с любимым братом из Харькова в любимой Одессе. Жемчужина у моря объединяет. Вспомнили детство, забралась к нему на плечи и как сиганула....!!! Какие водные забавы нравятся вам?" - написала Вика.

Какая красотка! Звезда НеАнгелов показала свой жаркий отдых в ОдессеКакая красотка! Звезда НеАнгелов показала свой жаркий отдых в Одессе

Фото: Виктория Смеюха с братом (instagram.com/vikanablack)

Кроме того, она покаталась на колесе обозрения и прогулялась по городу в стильном наряде - исполнительница примерила мини-юбку с геометрическим принтом и черную футболку. оформленную сеточкой в районе плеч.

Какая красотка! Звезда НеАнгелов показала свой жаркий отдых в Одессе

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

"Ввысь к самой себе! Вверх к своей звезде!!! НЕТ ПРЕДЕЛА ДЛЯ ЛИЧНЫХ ВЫСОТ, КТО ВЕРИТ В ЧУДО - ТОТ СЧАСТЬЕ НАЙДЕТ!" - отметила Вика.

Какая красотка! Звезда НеАнгелов показала свой жаркий отдых в Одессе

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Поклонники поспешили оставить свои отзывы, оставив множество комплиментов и восторгаясь фигурой красотки.

  • Вижу Одесса ваша
  • Похожа на русалку
  • Красавица 
  • Богиня
  • Какой портрет, красивый пейзаж, как на картине!!!
  • Сексуальная такая 
  • Ваааау офигенная
  • Дуже класна, фігура просто бомба
  • Отличная фигура 
  • Загар красивый))
  • Идеально!
  • Какая красотка! Загляденье 
  • Русалка
  • Вика, красивый пейзаж на фоне пальмы, затмила его своим очарованием
  • Хорошеешь и хорошеешь
  • Какая прелесть
 

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

Напомним, Слава и Вика из НеАнгелов восхитили роскошными фигурами в купальниках.

Ранее Слава Каминская из НеАнгелов вызвала восторг в сети фото 3-летней дочери Лауры.

Также Слава из НеАнгелов покорила цветущим внешним видом, а поклонники отметили, что артистка даже заметно преобразилась и помолодела.

Маленькая Барби: Слава из НеАнгелов вызвала восторг в сети фото 3-летней дочери "Аж помолодела": Слава из НеАнгелов покорила цветущей внешностью и стройной фигурой
Новости Украины отдыхВика СмеюхаНеАнгелы
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