Какая красивая: Маша Ефросинина восхитила редкой фотосессией с 16-летней дочкой

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики пришли в восторг от сходства дочери с мамой

Маша Ефросинина вместе с мужем (бизнесмен Тимур Хромаев) и детьми Наной и Сашей проводит время на карантине на домашней изоляции. При этом супруг и 5-летний сын Маши появляются в ее instagram-блоге очень часто. А вот 16-летняя Нана за все время карантина остается “в тени”. Это всегда вызывает у хейтеров Маши немало лишних вопросов, которые утверждают, мол, телеведущая “скрывает” или “недолюбливает” дочь. На что Ефросинина уже неоднократно отвечала — дочку она “не прячет и не съела”. Просо Нане жизнь в соцсетях не очень интересна. Девушка пока что не стремиться к публичности своей звездной матери. А большую часть своего времени посвящает учебе!

И все же время от времени 16-летняя Нана появляется в блоге мамы, а также принимает участие в совместных с ней проектах. Один из таких проектов приурочен ко дню матери, который отмечают 10 мая. Специально к этому атмосферному дню один из самых популярных среди украинских селебритис ювелирных брендов Guzema провел атмосферную фотосессию “Дочки-матери”. Одними из героинь романтической съемки стали Маша Ефросинина с дочкой Наной.

Фото: instagram.com/guzema_jewelry

На серии очень милых фото звездная мама с дочерью представят в похожих объемных платьях с рюшами, которые открывают плечи. При этом на Маше белое платье, а на Нане — зеленое. Ефросинина позирует в максимально естественном макияже. Волосы мамы с дочкой распущены. Рядом много цветов. Получилась действительно очень атмосферная фотосессия.

Фото: instagram.com/grebenikph

“10 травня ми будемо вітати наших неймовірних мам з їх святом, дякувати за теплоту та турботу, за кохання та віддачу, а сьогодні презентуємо наш ніжний спецпроект “Бути мамою”. Він про те, що є материнство, про наших чарівних героїнь та, водночас, про кожну маму на світі!” — говорится в описании под одной из фотографий на инстаграм-станичке ювелирного бренда.

Подписчики бренда также поспешили оставить отзывы под фото Ефросининой с дочкой:

“Такі ніжні і дуже красиві”

“Яка ж Нана у Вас красива дівчинка”

“Нана очень красивой девочкой выросла!”

“Невероятно женственные и красивые”

“Невероятно красивые девочки!”

“Какие красивые Леди и украшения!!”

“Какая дочка Маши уже взрослая , и какая красивая”

Скриншот комментариев: instagram.com/guzema_jewelry

Напомним, ранее Ефросинина поделилась важнейшим правилом стройности.