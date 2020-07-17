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Какая же она хорошенькая: Виктория Бекхэм умилила красотой подросшей дочери

Пятница 17 июля 2020 10:52
Какая же она хорошенькая: Виктория Бекхэм умилила красотой подросшей дочери
Виктория Бекхэм и Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звездная мама без ума от своей малышки

Виктория Бекхэм – любящая жена и мама четверых детей, которая успевает уделять время всем. Не так давно 46-летняя красавица бурно выражала радость по поводу свадьбы своего сына Бруклина. А теперь вернулась к воспитанию младших. Она показала новое фото своей обожаемой дочери, которой недавно исполнилось 9 лет. На нем звездная мама демонстрирует общую страсть с Харпер – расслабляющий массаж. «Мама и я массажируемся», – написала Виктория якобы от лица девочки, которая позирует на снимке. Малышка лежит в белом халате с умиротворенным выражением лица – по всей видимости, Виктория сфотографировала ее, пока та вздремнула на прятной процедуре.

Какая же она хорошенькая: Виктория Бекхэм умилила красотой подросшей дочери

Херпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Пользователи сети не заставили долго ждать умиленных комментариев. Они буквально засыпали бизнесвумен и ее дочь приятными и теплыми словами.

  • Так мило. Она твоя мини-копия
  • Очаровательна
  • Харпер такая хорошенькая
  • Принцесса
  • Так красива
  • Одно лицо любви
  • Харпер – любовь
  • Прекрасна
  • Ничего лучше расслабляющего массажа, люблю это
  • Она такая красивая
  • Она выглядит, как ты, Виктория

Какая же она хорошенькая: Виктория Бекхэм умилила красотой подросшей дочери

Какая же она хорошенькая: Виктория Бекхэм умилила красотой подросшей дочери

Какая же она хорошенькая: Виктория Бекхэм умилила красотой подросшей дочери

Какая же она хорошенькая: Виктория Бекхэм умилила красотой подросшей дочери

Какая же она хорошенькая: Виктория Бекхэм умилила красотой подросшей дочери

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктория и Дэвид намерены подарить своему старшему сыну на свадьбу. 21-летний Бруклин со своей невестой получит от своих знаменитых родителей дом в Лондоне. Примечательно, что при этом молодожены не планирую постоянно жить в Великобритании. Сейчас пара занята приготовлениями и планированием торжества, траты на которое взял на себя отец девушки – промышленник и миллиардера Нельсон Пельтц.

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Новости Украины Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
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