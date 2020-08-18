Какая она хорошенькая: 9-летняя дочь Виктории Бекхэм покорила сеть красотой

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Девочка растет настоящей красавицей

Виктория Бекхэм часто делится фото своей семьи, и они по праву набирают наибольшее количество лайков на ее странице. Особенно поклонники обожают снимки 9-летней дочери Виктории и Дэвида – Харпер Севен. Девочка растет настоящей красавицей, и фанаты под каждым ее фото любят порассуждать, на кого же похожа малышка.

Новые фото Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В этот раз девочка позирует не одна, а с сыном знаменитого британского шеф-повара Гордона Рамзи и его супруги – Таны Рамзи. Харпер целует малыша Оскара, а также играет с ним в футбол. Выглядят дети невероятно счастливыми. Разумеется, больше внимания фанатов Виктории привлекла именно девочка. Они стали рассуждать, какой большой стала наследница популярной во всем мире семьи. А также – какой красивой.

Сыновья стали совсем взрослыми (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Это так мило», «Она такая милашка», «Это невероятно мило», «У тебя замечательная семья. Невероятные дети», «Вау, какие хорошенькие, оба», «Так мило. Харпер растет так быстро», «Очень, очень мило», «Твоя дочь просто очаровательна. Очень похожа на тебя и своего отца», «Восхитительное фото, прекрасные дети», «Харпер Севен – моя любовь», «Ох, это просто невероятно мило», «Ты никогда не осознаешь, как выросли твои дети, пока они не окажутся возле действительно детей…», «Харпер потеряла свое детское личико… О боже! Она выросла», – принялись рассуждать поклонники.

К слову, ранее Виктория показала, какими действительно взрослыми стали ее сыновья. 21-летний Бруклин и 15-летний Круз на фото выглядят настоящими молодыми мужчинами. Виктория просто не могла налюбоваться детьми, написав, как любит их.