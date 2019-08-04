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"Какая аппетитная!" Настя Каменских в откровенном бикини соблазнила формами на яхте

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.08.2019 - 20:23
"Какая аппетитная!" Настя Каменских в откровенном бикини соблазнила формами на яхте
Настя Каменских показала откровенное фото на яхте (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских продолжает выкладывать фото с отдыха в Италии

Настя Каменских вместе с Потапом продолжают наслаждаться медовым месяцем. На этот раз пара проводит время в живописной Италии. Певица выставила новое фото на своей странице в Instagram.

На снимке Каменских позирует в красном купальнике на яхте, наслаждаясь лучами солнца и средиземноморским воздухом. Артистка одной рукой держится за перило, а вторую руку подняла вверх.

&quot;Какая аппетитная!&quot; Настя Каменских в откровенном бикини соблазнила формами на яхте

Настя Каменских показала откровенное фото на яхте (фото: instagram.com/kamenskux)

"Когда твой день начинается с моря и солнца", - написала певица на итальянском языке.

Пользователи сети также оценили ее морскую фотографию.

  • Аппетитненько;
  • Когда красиво, то красиво!
  • Оооох, шикарная женщина;
  • Каменских пышечка, но!!! Очень сексуальная! Великолепная! Красивые черты лица милые, добрые, страстные!
  • Сколько же надо терпения и силы воли, чтобы всю жизнь бороться с лишним весом! А не проще - полюби меня такой, какая я есть!
  • Идеальная фигура как для меня;
  • Настя так держать, когда такая фигурка куда приятнее, чем те "кости", к которым привыкли ровняться!!!
  • Кровь с молоком! Вот такая должна быть женщина, женщина вызывающая аппетит;
  • Ох, какая женщина!!!
  • Девочки, ну завидуйте молча. Ну красавица же? Все при ней.

&quot;Какая аппетитная!&quot; Настя Каменских в откровенном бикини соблазнила формами на яхте

&quot;Какая аппетитная!&quot; Настя Каменских в откровенном бикини соблазнила формами на яхте

&quot;Какая аппетитная!&quot; Настя Каменских в откровенном бикини соблазнила формами на яхте

&quot;Какая аппетитная!&quot; Настя Каменских в откровенном бикини соблазнила формами на яхте

&quot;Какая аппетитная!&quot; Настя Каменских в откровенном бикини соблазнила формами на яхте

&quot;Какая аппетитная!&quot; Настя Каменских в откровенном бикини соблазнила формами на яхте

&quot;Какая аппетитная!&quot; Настя Каменских в откровенном бикини соблазнила формами на яхте

Скриншоты с Instagram

Напомним, что романтичные Потап и Каменских устроили променад по улочкам Сардинии.

Ранее сообщалось о том, что Каменских покорила красочными фото с Потапом из Италии.

"Идеальная фигура!" Каменских соблазнила аппетитными формами в откровенном бикини "Сладкий медовый месяц": Каменских взбудоражила фанов фото в постели с подружкой
Новости Украины шоубизНастя Каменских
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