"Какая аппетитная!" Настя Каменских в откровенном бикини соблазнила формами на яхте

Настя Каменских продолжает выкладывать фото с отдыха в Италии
Настя Каменских вместе с Потапом продолжают наслаждаться медовым месяцем. На этот раз пара проводит время в живописной Италии. Певица выставила новое фото на своей странице в Instagram.
На снимке Каменских позирует в красном купальнике на яхте, наслаждаясь лучами солнца и средиземноморским воздухом. Артистка одной рукой держится за перило, а вторую руку подняла вверх.
Настя Каменских показала откровенное фото на яхте (фото: instagram.com/kamenskux)
"Когда твой день начинается с моря и солнца", - написала певица на итальянском языке.
Пользователи сети также оценили ее морскую фотографию.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что романтичные Потап и Каменских устроили променад по улочкам Сардинии.
Ранее сообщалось о том, что Каменских покорила красочными фото с Потапом из Италии.