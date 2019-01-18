"Как ты там": ALEKSEEV презентовал пронзительный клип-исповедь о пережитых чувствах

Видео: YouTube/ALEKSEEV

Популярный певец ALEKSEEV (Никита Алексеев) представил на официальном YouTube-канале новую видео-работу на эмоциональную и драматичную композицию "Как ты там" - личную исповедь о непростых отношениях, которые длились целых 7,5 лет и закончились разрывом.

В клипе отразилась вся гамма сильнейших эмоций пережитых чувств и боль расставания, которую довелось испытать артисту. Впервые он оголил душу и откровенно рассказал о личном, посвятив свежую композицию этой важной странице своей жизни.

Фото: пресс-служба артиста

Зрителей растрогал душевный порыв певца и его личная история о том, через какие эмоциональные грани довелось пройти Никите за период его любовных отношений.

Фото: пресс-служба артиста

"Твоя музыка, Никита, вдохновляющая. Эта песня заставляет задуматься, а нужно ли вообще расставаться, если любите друг друга. Клип передал всё - страсть, любовь, разлуку, всё, всё. Тихое спасибо!", "Клип шикарный! спасибо тебе и команде! Ты такой чувственный, красивый, я весь клип любовалась", "Очень личная история. Исповедь. Грустно", "Никита , это гениально , до мурашек по коже, душа разрывается от эмоций, Спасибо Огромное, что через твою музыку можно испытать такие разные из жизни моменты. Очень красиво снято, мне очень понравилось", "Волшебная игра света и многогранного таланта Никиты!" - писали восторженные поклонники под видео на YouTube.



Скриншоты комментариев (YouTube/ALEKSEEV)

Клип режиссировал продюсер певца, известный украинский режиссер-постановщик Олег Боднарчук, а парнершей артиста на съемочной площадке стала актриса Анастасия Сергеева.

Фото:пресс-служба артиста

Также 17 января ALEKSEEV официально представил видео на презентации нового сезона шоу "Голос країни", участником которого когда-то был он сам.

Ранее мы писали о том, что Маша Ефросинина рассказала, как пережить расставание с любимым человеком.

К слову наставница Никиты Алексеева по шоу "Голос країни", Ани Лорак также оказалась на грани расставания с мужем, но после отдыха певицы в Майами на фоне информации об исчезновении ее заявления о разводе, поклонники решили, что пара помирилась.