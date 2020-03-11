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"Как же вы похожи": беременная дочь Ольги Сумской растрогала нежным фото с мамой

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.03.2020 - 10:56
"Как же вы похожи": беременная дочь Ольги Сумской растрогала нежным фото с мамой
Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Украинская актриса отправилась погостить у старшей дочери

Старшая дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской от брака с Евгением Паперным Антонина сейчас беременна и скоро подарит ей второго внука или внучку. Напомним, что Тоня вместе с мужем Владимиром Яглычем уже воспитывают двухлетнюю дочь Еву. При этом семья живет в Москве, так что девушка не так уж часто видится с мамой и каждая встреча - праздник. Сейчас Сумская приехала погостить у дочки и они весело проводят время - даже устроили бьюти-эксперимент на камеру.

29-летняя Паперная поделилась на своей странице в Instagram нежным атмосферным фото с любимой мамой. Мама и дочь запечатлены в машине, при этом они нежно прижались головами друг к другу. Обе они отказались от макияжа и восхищают естественной красотой и милыми улыбками.

В подписи Тоня обыграла то, что поклонники часто говорят ей, что они с 53-летней мамой невероятно похожи.

"#какжевыпохожинамаму", - оставила милый хештег актриса.

&quot;Как же вы похожи&quot;: беременная дочь Ольги Сумской растрогала нежным фото с мамой

Фото: Антонина Паперная и Ольга Сумская (instagram.com/tonya_papernaya)

"Моя", - тут же откликнулась любящая мама Тони.

Фолловеры принялись активно обсуждать, на кого же больше похожа девушка, не забывая одаривать ее и маму комплиментами.

  • А мама на подружку
  • Похожи тем, что красотки
  • Я пожалуй выброшу все свои тайско-китайские штучки и начну использовать сметану, эффект сногсшибательный. вы огонь
  • На папу
  • Подібна на батька
  • Нет, вы копия папы
  • Глаза папины)
  • Ни одно лицо, но похожи! Красавицы и умницы!
  • Вы похожи на папу
  • на папу. И на себя. И вообще вы удивительная. И мама удивительная. И папа замечательный. И сестра чудо
  • Красотки. Владимиру повезло с женой и тёщей
  • На папу в облике мамы
  • Красавицы
  • Мамина доця
  • Близнецы!

&quot;Как же вы похожи&quot;: беременная дочь Ольги Сумской растрогала нежным фото с мамой

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, недавно Антонина Паперная показала умилительное видео со своей двухлетней дочкой Евой в домашней обстановке.

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