"Как же вы похожи": беременная дочь Ольги Сумской растрогала нежным фото с мамой

Украинская актриса отправилась погостить у старшей дочери
Старшая дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской от брака с Евгением Паперным Антонина сейчас беременна и скоро подарит ей второго внука или внучку. Напомним, что Тоня вместе с мужем Владимиром Яглычем уже воспитывают двухлетнюю дочь Еву. При этом семья живет в Москве, так что девушка не так уж часто видится с мамой и каждая встреча - праздник. Сейчас Сумская приехала погостить у дочки и они весело проводят время - даже устроили бьюти-эксперимент на камеру.
29-летняя Паперная поделилась на своей странице в Instagram нежным атмосферным фото с любимой мамой. Мама и дочь запечатлены в машине, при этом они нежно прижались головами друг к другу. Обе они отказались от макияжа и восхищают естественной красотой и милыми улыбками.
В подписи Тоня обыграла то, что поклонники часто говорят ей, что они с 53-летней мамой невероятно похожи.
"#какжевыпохожинамаму", - оставила милый хештег актриса.
Фото: Антонина Паперная и Ольга Сумская (instagram.com/tonya_papernaya)
"Моя", - тут же откликнулась любящая мама Тони.
Фолловеры принялись активно обсуждать, на кого же больше похожа девушка, не забывая одаривать ее и маму комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)
Напомним, недавно Антонина Паперная показала умилительное видео со своей двухлетней дочкой Евой в домашней обстановке.